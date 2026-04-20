焼肉ライクは4月20日、新たな食べ放題「一人焼肉食べ放題」を対象の15店舗で開始する。

一人焼肉食べ放題

同企画は、2025年12月より一部店舗で提供してきた食べ放題施策をベースに、提供店舗を拡大したもの。また、これまで平日限定の利用だったが、平日・週末を問わず利用できるようになった。

牛カルビ、牛ホルモン、豚レバー、豚ハツ、国産ポーク、鶏もも、鶏むね、ウインナー、煮込みハンバーグ、ごはん、スープ、キムチ、もやしナムル、焼き玉ねぎ、ちょい足しカレー、生玉子、国産牛きり落とし(1皿限り)が食べ放題の「カルビ付き一人焼肉食べ放題」(2,670円)と、⽜ホルモン、豚レバー、豚ハツ、国産ポーク、鶏もも、鶏むね、ウインナー、煮込みハンバーグ、ごはん、スープ、キムチ、もやしナムル、焼き玉ねぎ、ちょい足しカレー、生玉子、国産牛きり落とし(1皿限り)が食べ放題の「一人焼肉食べ放題」(2,170円)の2種類がある。

ごはんも食べ放題

実施店舗は下記の通り。

函館漁火通り店(北海道)、東久留米店(東京都)、千葉C-one店(千葉県)、平塚四之宮店・平塚北口店・海老名さがみ野店(神奈川県)、天満橋店(大阪府)では毎日実施。北千住店・蒲田西口店・国立店(東京都)、船橋ららぽーと前店・柏東口店(千葉県)、本厚木ミロードイースト店(神奈川県)、岡山下中野店(岡山県)、小倉魚町店(福岡県)では平日のみ実施となる。

実施時間は13:00～22:00(岡山下中野店は13:00～21:00、小倉魚町店は13:00～21:30)で、時間内は無制限で利用可能。

なお、注文は一人につき1注文でとりわけ不可。同一グループは同一コースでの注文となり、初回提供後はおかわり可能。おかわりはお皿交換制、お肉のおかわりは1回につき3皿まで、網交換は1回まで。また、追加のオーダーから20分以上オーダーが入らない場合はラストオーダーとなる。