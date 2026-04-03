好きなものを好きなだけ楽しめる「食べ放題」。近年は、質の高い肉や新鮮な野菜、本格的なスイーツなど、クオリティの高いメニューを食べ放題で楽しめるチェーン店が豊富です。 本記事では、食べ放題メニューのあるチェーン店おすすめ19選をジャンル別に紹介します。

食べ放題メニューのあるチェーン店【焼肉・しゃぶしゃぶ・すき焼き編】

まずは、焼肉・しゃぶ・すき焼きの食べ放題を楽しめるチェーン店を紹介します。

焼肉きんぐ

肉の焼き方を指南する“焼肉ポリス”が話題。スタッフとのコミュニケーションを通じて、最高の焼き加減の焼肉が楽しめます。手軽な「58品コース」、きんぐカルビなど五大名物や期間限定メニューが味わえる「きんぐコース」、特選牛も選べる「プレミアムコース」などコースも豊富です。

ワンカルビ

“ひとつ上の焼肉食べ放題”を掲げ、プロが店内で手切りする鮮度の高い肉を提供しています。テーブルオーダー式で、名物の「ワンカルビ」をはじめ食べ応えのあるメニューも充実。サイドメニューも店内調理にこだわり、一品料理のような高いクオリティを隅々まで堪能できます。

熟成焼肉 いちばん

21日以上熟成させて旨みを引き出した熟成肉が売り。肉に合う米を全国から厳選し、土鍋で炊き上げるふっくらしたご飯も自慢です。ワッフルやかき氷、アイスクリームを自分で作る「デザートバー」もついているので、子どもと一緒に楽しめます。

牛角食べ放題専門店

「焼肉でお腹も心もいっぱいになってもらいたい」という思いから生まれた、牛角の食べ放題専門店です。プロの目利きで仕入れた牛肉を店内で丁寧にカットして提供。リーズナブルなお気軽コースから黒毛和牛が選べるコースまで幅広いニーズに応えています。

すたみな太郎

焼肉、寿司、デザートが並ぶセルフバイキング店。肉や寿司ネタは鮮度にこだわり、店内で一枚一枚丁寧にカットして提供しています。惣菜やサラダのほか、たこ焼きや唐揚げ、焼きそばなど子どもがよろこぶメニューも食べ放題です。

しゃぶ葉

「豚食べ放題コース」や「牛・豚食べ放題コース」など、肉の種類に応じたプランを選択可能。約20種類の野菜、5種類以上のたれ、10種類以上の薬味を自由に組み合わせ、好みの鍋だしで楽しめます。平日16時までは「時間無制限(混雑時を除く)」で利用できるのがうれしいポイントです。

しゃぶしゃぶ温野菜

店内で一枚一枚丁寧にカットする新鮮なお肉を、9種類の厳選だしから2種を選んで味わうテーブルオーダー制のチェーン店です。三元豚を味わえるコースから霜降り黒毛和牛を味わえるコースまでそろい、おつまみやシメの一品料理も充実。おいしいと評判の野菜は、旬の国産野菜を使用しています。

しゃぶ菜

店内でカットした鮮度の高い肉や旬の野菜を楽しめる「しゃぶしゃぶ」「すきやき」が食べ放題。だしは鶏白湯や昆布などから2種類選択でき、豊富な薬味を組み合わせて自分好みにカスタマイズ可能です。一部店舗では握り寿司も食べ放題で楽しめます。

ゆず庵

しゃぶしゃぶと寿司を食べ放題で味わえるお店です。お手軽コースでも豚ロースや豚バラ、若鶏ももなど多彩な肉がそろい、寿司も握りや軍艦、炙りなど種類豊富。さらに、うどんや揚げ物、スイーツまで幅広く楽しめます。子ども向けの自分で握るお寿司セットはファミリーに好評です。

和食さと

和食レストランで知られる「さと」には、焼肉、しゃぶしゃぶ、すき焼きの食べ放題メニューがあります。「さと式焼肉」では、鍋と鉄板が一体になった専用鍋で焼肉とお鍋を同時に楽しめるのが特徴。月見つくねや唐揚げ、寿司など一品料理も豊富です。

食べ放題メニューのあるチェーン店【イタリアン編】

次は、イタリアンの食べ放題を楽しめるチェーン店を紹介します。

PISORA

南国リゾートをイメージした空間で、本格イタリアンのオーダーバイキングを楽しめます。石窯で焼くピザや、パスタ、リゾットに加えて、生ハムや自家製ソーセージなどの冷菜・温菜も充実。食べ放題メニューは35種類のドリンクも飲み放題です。

食べ放題メニューのあるチェーン店【スイーツ・ベーカリー編】

次は、スイーツやパンの食べ放題を楽しめるお店を紹介します。

スイーツパラダイス

ケーキやプリン、クッキーなど見た目も楽しい色とりどりのスイーツが食べ放題。旬のフルーツを使った期間限定メニューも登場します。パスタやカレーなどの食事メニューもそろい、甘いものの合間に食事を挟みながら楽しめるのが魅力です。

不二家レストラン

関東を中心に18店舗で、毎月8・18・28日の「8のつく日」限定でケーキ食べ放題を実施。店内のショーケースに並ぶカットケーキを自由に選ぶことができ、ドリンクバーが付いているのもポイントです。店舗により実施時間が異なるため、訪れる前に確認しましょう。

ベーカリーレストランサンマルク

食事に合うバゲットやクロワッサンなど、店内の専用オーブンで焼き上げる10種類以上の自家製パンが食べ放題。焼きたてをスタッフがテーブルまで運んで好みのパンを選ぶのが基本です。料理と合わせるだけでなく、パン食べ放題のみの単品注文もできます。

食べ放題メニューのあるチェーン店【その他編】

その他の食べ放題メニューを楽しめるチェーン店をまとめて紹介します。

串家物語

揚げたての串揚げを食べ放題で楽しめるお店。肉や野菜、海鮮などの具材を選び、テーブルのフライヤーで自分で揚げて味わえます。初めての人でも串揚げ時間目安表があるので安心です。ソースも豊富なほか、お茶漬けやサラダ、デザートなどサイドメニューもそろいます。

シェーキーズ

関東を中心に静岡や沖縄にも展開するピザ食べ放題のお店です。4時間発酵、18時間熟成させた生地を使う本格派。店舗によりメニューは異なりますが、オリジナルソースのピザやカスタードソースのスイーツピザが並び、カレーやパスタ、サラダなども食べ放題で楽しめます。

かっぱ寿司

かっぱ寿司では、事前予約制で70分食べ放題(ラストオーダー終了20分前)を実施。約70種類の寿司のほか、みそ汁や麺類、揚げ物、スイーツなども食べ放題です。プラス料金でアルコール飲み放題をつけられる店舗もあります。

食べ放題メニューのあるチェーン店【レア編】

次は、全国に多数の店舗を展開する有名チェーン店の一部店舗のみで実施しているレアな食べ放題を紹介します。

ミスタードーナツ

ミスタードーナツでは、一部の店舗でドーナツビュッフェを実施。ショーケースにずらりと並ぶドーナツを食べ放題で味わえます。店舗ごとに曜日や時間が限定されていたり、内容が異なったりする場合もあるので、公式サイトで確認しましょう。

ケンタッキーフライドチキン

ケンタッキーの食べ放題は、東京の南町田グランベリーパーク店、大阪のららぽーとEXPOCITY店、愛知のららぽーと名古屋みなとアクルス店の全国3店舗のみで実施されているレア度高めの食べ放題。人気のオリジナルチキンをはじめ、さまざまな食べ放題メニューを楽しめます。

お気に入りの食べ放題を見つけよう!

食べ放題を楽しめるチェーン店を紹介しました。好きなものを好きなだけ食べられるのは、誰にとっても幸せな時間です。ぜひ自分好みのお店を見つけて、楽しいひとときを過ごしてください。