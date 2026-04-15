2026年3月18日、開業5周年を迎えたユニバーサル・スタジオ・ジャパンの大人気エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」。"We are all STARS!"をテーマに、マリオのゲームでおなじみの無敵アイテム「スーパースター」をモチーフにしたさまざまな体験・グルメ・グッズを楽しめる。

スターであふれる! 5周年のアニバーサリーデコレーション

スーパー・ニンテンドー・ワールドは大人気がゆえに、ほとんどの日程でエリアに入場するための券が必要だ。来場前に「入場確約券(有料)」などを手配するか、来場後に「エリア入場整理券(e整理券)(無料)」の取得が必要となる。

エリアに入場できたら、出迎えてくれるのは5周年のアニバーサリーデコレーション。スーパースターが散りばめられた、特別仕様のエントランスとなっている。

土管横に飾られているのは、マリオ、ルイージ、ピーチ姫、キノピオ、ヨッシーの5人が焼いたスペシャルケーキ。トップにはスーパースターが飾られ、無敵のエネルギーが満ちあふれるようなデコレーションとなっている。

5周年のアニバーサリーデコレーション

マリオたちと一緒に5周年を祝い、記念撮影を楽しむこともできる。マリオ＆ルイージたちのほか、5周年限定で「ヨッシー」が登場! ヨッシーは大人気で、この日も登場するや否やゲストに囲まれ、愛らしい表情でゲストをもてなしていた。

「キノコ王国で大冒険! わくわくスターハント・マーチ」ではマリオ、ルイージ、ヨッシー、ピーチ、キノピオが登場。ケーキに飾るためのスーパースターがキノコ王国に散らばってしまい、それを集めながら行進していくというストーリーだ。

スーパースターをテーマにした今回のイベントでは、クルーに「スター」を見せると限定ステッカーがもらえる仕掛けも。スターはグッズでも、指でスターを表現してもOK。クルーと交流することで、一緒に5周年をお祝いできる。

「アニバーサリー・パワーアップバンド」を着けて、無敵気分!

5周年を目一杯楽しむために、手に入れたいグッズが「アニバーサリー・パワーアップバンド」。パーク内でコインやスタンプを集めるための必需品「パワーアップバンド」が、スーパースターのデザインとなっている。身につければ、スーパースターをゲットして無敵状態になった気分を味わえそうだ。

パワーアップバンドの使い方をおさらいすると、ハテナブロックを叩いて「コイン」をゲットしたり、さまざまなパワーアップバンド・キーチャレンジに参加して「鍵」を手に入れたりと楽しめる。集めたコインや鍵は、公式アプリで確認可能だ。

例えば「あつめろ! ボムへい・バラバラパズル」はボムへいが爆発してバラバラになったパズルを集めると、アプリ上で「鍵」が1つもらえるという仕組み。その後、鍵を3つ集めた人だけが「とりかえせゴールデンキノコ! クッパJr.ファイナルバトル」に参加できる。

カラフルに光るポップコーンバケツも。5周年限定フード

5周年ならではの、「スーパースター」をモチーフにした期間限定フードは要注目。

「アニバーサリー・スーパースター・ポップコーンバケツ」は、カラフルに光る＆メロディを奏でる特別仕様となっている。メロディは、マリオがスーパースターをゲットした時のあのBGM! スーパー・ニンテンドー・ワールド内にある「ピットストップ・ポップコーン」で提供しているポップコーンの味は「キャラメルピーチ」と「ミックスフルーツフレーバー」の2種類。ミックスフルーツフレーバーは、3月18日に発売したばかりの新フレーバーだ。

アトラクションやキーチャレンジを楽しんだ後は、「キノピオ・カフェ」でランチやティータイムを。「スーパースター・アニバーサリープレート ～マッシュルーム・ラザニア＆フライドチキン～」はスーパースターのパンが添えられた5周年限定メニューだ。濃厚なラザニアはマッシュルーム入りで、ゲームのようにパワーがみなぎってくるおいしさとなっている。

みんなで5周年を祝うなら、一押しメニューは「スーパー・ニンテンドー・ワールド・アニバーサリーケーキ(4名分)」。マリオたちが作ったケーキと同じ、スーパースターデザインのケーキだ。

エリア外でもお祝いできる。「マリオ・カフェ＆ストア」

スーパー・ニンテンドー・ワールドには大人気がゆえに、エリアに入場できないこともある。そんな時は、エリア外のハリウッド大通りにある「マリオ・カフェ＆ストア」で5周年限定フードやグッズを楽しむのがおすすめだ。

店内外に特別デコレーションもあしらわれていて、エリア外にいながら5周年をお祝いできる。

フードは「無敵! スーパースター・パンケーキサンド ～マンゴー～」と「パワーアップ! ピーチ姫のピーチソーダ」、「パワーアップ！ マリオのストロベリーソーダ」、「パワーアップ! ルイージのマスカットソーダ」が5周年限定。「無敵! スーパースター・パンケーキサンド ～マンゴー～」はマンゴー＆クリームが入ったふわふわのパンケーキサンドで、パチパチ弾けるキャンディがスーパースターの無敵感を演出する。

グッズは5周年に合わせて「スーパー・ニンテンドー・ワールド」のマップがモチーフとなった新デザインが登場。フェイスタオル、全6種のコレクタブル巾着、ステンレスタンブラー、Tシャツなどパーク内外で使えるアイテムが満載だ。

誕生から5年が経過した今もなお、大人気の「スーパー・ニンテンドー・ワールド」。エリア内には2024年12月に「ドンキーコング・カントリー」がオープンしており、「ドンキーコングのクレイジー・トロッコ」にまだ乗っていないという人にもおすすめだ。そしてユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、今年開業25周年。祝祭感に満ちあふれたパークへ、ぜひ家族や友人と一緒に遊びに行ってみては。

■スーパー・ニンテンドー・ワールド5周年記念イベント

開催期間: 2026年3月18日～2027年1月11日

※終了時期は予告なく変更になる可能性があります。

開催場所: 「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」内『スーパー・ニンテンドー・ワールド』

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