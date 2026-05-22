サンリオエンターテイメントが運営する「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」(大分県日出町)は7月3日から、夏イベント「はちゃめちゃサマーパーリー!」を開催する。

今年のテーマは「サマーパーリー」。みんなでリフレッシュでき、はちゃめちゃな夏を過ごせる、様々なパーティコンテンツを用意している。開催期間は2026年7月3日～9月15日。

日焼け姿のキャラクターが登場

日焼けをした姿のキャラクターが登場

SNSで話題となった、夏の日差しでこんがり日焼けをした姿のキャラクターが初登場する。ハローキティやディアダニエルに加え、サンリオのテーマパークとしては史上初となるポムポムプリン、シナモロール、クロミ、あひるのペックルも日焼けをした姿を披露する。

夏限定のガーデン&フォトスポット

ハーモニービレッジ ハーベストテーブル前には、砂浜をイメージした夏らしいフォトスポットが登場する。日焼け姿のキャラクターが登場するほか、水やミストを使用した演出も展開する。

期間限定の新・水かけショー

びしょ濡れになりながら楽しめる新・水かけショー「南の島の!?はちゃめちゃスプラッシュパーリー!」を1日2回上演する。ショーでは日焼け姿のハローキティ、クロミ、ポムポムプリンが映像で登場。ノリノリの音楽に合わせてウォーターキャノンからダイナミックに水を噴射し、会場を盛り上げる。キティキャッスル前のバブルが噴射されるシーンも。楽曲は、「かわいいだけじゃだめですか?/ CUTIE STREET(詞曲編)」などバズ曲を連発している早川博隆さんをはじめ、Rebrastの作家チームが担当する。

水かけショーイメージ

水ぬれエリア

日焼けをした姿のキャラクターに出会えるグリーティング

「キャラクターグリーティング ファンスタジオ」では、ディアダニエル、クロミ、シナモロール、あひるのペックルが日焼けをした姿で登場する。「キティキャッスル」では、日焼けをした姿のハローキティがゲストを迎える。

キャラクターグリーティング

期間限定のスペシャルグリーティングも

Iceful Paradeに登場したキャラクターや、日焼けをした姿のキャラクターに会える期間限定のグリーティングも開催する。実施時間は10:30～10:50、16:00～16:20。有料・事前予約制のイベントとなる。詳細はホームページで案内している。

期間限定のスペシャルグリーティング

特別な夏アイテムを持ってキャラクターが登場

ハーモニービレッジでは、ハローキティをはじめとしたキャラクターが、バケツやうちわなどの夏アイテムを持って登場する。実施時間は16:10～16:30。

「はちゃめちゃ・サマービンゴ!」を開催

プラザステージでは、日焼け姿のキャラクターと一緒に楽しめる「はちゃめちゃ・サマービンゴ!」(1,000円)を開催する。ビンゴになった人は、ステージ上で景品を獲得できるチャンスも。日焼け姿のキャラクターに関連した参加賞も登場する。なお、出演キャラクターは日によって異なる。

期間限定グッズも発売

同イベントのオリジナルグッズも登場する。注目は、こんがり日焼けをした姿が可愛らしい「マスコット」(各2,640円)や「ポシェット」。さらに夏をイメージした「サングラス型キーホルダー」(各1,650円)や「メッシュトートバッグ」(各3,190円)など、パーク内はもちろん普段使いもしたくなるアイテムをラインアップする。その他、クリア素材で可愛い「クリアポーチ」や「クリアショルダーバッグ」(各3,190円)も販売する。

夏季限定パレード「Iceful Parade」を再演

7月3日～9月15日の期間、アイスをテーマにした夏季限定パレード「Iceful Parade」を再演する。

Iceful Parade

アイスクリームショップの店員風コスチュームを着たハローキティやディアダニエル、シナモロールたちが登場し、スペシャルアイスクリーム作りで夏のハーモニーランドを盛り上げる。参加グッズの「アイスバルーン」(1,000円)を持ちながら、キャラクターと一緒にパレードを楽しめる。

Iceful Parade イメージ

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