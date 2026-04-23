千趣会は23日、東京駅丸の内駅舎とディズニーキャラクターをデザインしたオリジナルのチョコレートクランチを発売した。同社の通販事業ベルメゾンが展開するディズニーグッズ専門店「ディズニーファンタジーショップ」のオリジナル商品として販売される。

東京駅丸の内駅舎を背景に、ディズニーキャラクターが並ぶデザインを缶BOXのふたに採用

東京駅丸の内駅舎を背景に、ミッキーマウスやミニーマウスらディズニーキャラクターで構成される「ミッキー＆フレンズ」を缶BOXのふた部分にデザインした。缶の側面はチョコレートを背景に各キャラクターの顔をあしらっている。

商品名は「東京駅丸の内駅舎チョコレートクランチ『ミッキー＆フレンズ』」とされ、8個入りで価格1,450円。同じデザインを採用した「リール付きパスケース」(2,290円)、「コンパクトミラー」(1,290円)、「トートバッグ」(2,790円)も同時発売される。

東京駅丸の内駅舎チョコレートクランチ『ミッキー＆フレンズ』

リール付きパスケース

コンパクトミラー

トートバッグ

販売店舗はJR東京駅地下1階のディズニーファンタジーショップ東京駅店と、JR蒲田駅直結のグランデュオ蒲田店。なお、チョコレートは品質保持のため、夏季の販売を休止する場合があるとのこと。阪急うめだ本店で4月29日から5月11日まで開催される「Disney THE MARKET 2026」でも販売予定となっている。