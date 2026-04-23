JR東日本とオリエンタルランドは23日、東京ディズニーシーで現在開催中のアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年 “スパークリング・ジュビリー”」がテーマの特別車両「Magical Jubilee Shinkansen」を6月10日から期間限定で運行すると発表した。

特別車両「Magical Jubilee Shinkansen」のイメージ (C)Disney

「Magical Jubilee Shinkansen」は、東京ディズニーシー25周年のテーマカラー「ジュビリーブルー」を基調に、アニバーサリーイベントの特別な衣装に身を包んだミッキーマウスやディズニーの仲間たち、パークのシンボルでもあるディズニーシー・アクアスフィアやプロメテウス火山などが描かれ、25周年の祝祭感を表現した特別な車両となる。

車内では、今回初めて座席の枕に装飾を施すほか、座席カーテンと車内ステッカーの装飾、車内メロディなどにより、祝祭感あふれる演出を行う。

車両はE5系1編成(10両編成)を使用し、東北・北海道新幹線(東京～新函館北斗間)を「はやぶさ」「はやて」「やまびこ」「なすの」として運行。6月10日、仙台駅6時35分発・東京駅8時7分着の上り「はやぶさ2号」で運行開始し、2027年3月上旬頃まで運行予定としている。

枕カバーのイメージ (C)Disney

カーテンのイメージ (C)Disney

車内ステッカーのイメージ (C)Disney

なお、今回は東京ディズニーシー25周年を記念し、毎月25日にあらかじめ専用ウェブサイトで知らせた上での運行を計画しているとのこと。6月25日、仙台駅7時46分発・東京駅9時35分着(予定)の上り「やまびこ124号」での運行も計画されている。