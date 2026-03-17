舞浜リゾートラインは17日、東京ディズニーリゾートの各施設を結ぶディズニーリゾートラインにおいて、東京ディズニーシー25周年を祝うラッピングモノレール「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ライナー」を4月15日から運行すると発表した。

「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ライナー」は、東京ディズニーシーで開催されるアニバーサリーイベントに合わせ、4月15日から運行開始。1編成のみラッピングを施し、2027年3月31日まで約1年間の運行を予定している。4月12日以降、東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトで運行時間を案内される。

外観は東京ディズニーシー25周年の衣装を身にまとったミッキーマウスと仲間たちをデザイン。車内はジュビリーブルーをベースに、キャラクターと華やかな装飾で彩り、吊り革も25周年仕様のデザインに変更。東京ディズニーシー25周年のテーマソング「Come Join the Jubilee(カム・ジョイン・ザ・ジュビリー)」のBGMが車内で流れるという。

車内の吊り革も東京ディズニーシー25周年仕様のデザインに (C)Disney

イベント開催に先駆けて、4月8日から「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を記念したフリーきっぷ2種類を各駅の自動券売機で販売。アニバーサリーイベントの開催期間中も、東京ディズニーシー25周年を記念したさまざまなデザインのフリーきっぷを順次販売するとのこと。

イベント開催に先駆けて、東京ディズニーシー25周年限定のスーベニアメダルを4月1日から販売開始。東京ディズニーシー25周年を祝うディズニーの仲間たちをデザインし、ミッキーマウスとプルート、ドナルドダックとグーフィー、ミニーマウスとデイジーダック、チップとデールの全4種類を用意する。









東京ディズニーシー25周年デザインのスーベニアメダルも販売

今夏からリゾートゲートウェイ・ステーションでラッピングモノレールをより楽しめる企画を実施するほか、秋にスタンプラリーの開催を予定している。