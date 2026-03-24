JR東日本は、新幹線車両E3系1編成(7両編成)を改造した「荷物専用新幹線」を導入し、3月23日から東北新幹線で運行開始。同日に東京新幹線車両センターなどで報道公開を行った。「荷物専用新幹線」は平日に定期運行。盛岡発東京行の上り「やまびこ56号」に連結される。

同社は2017年から東北新幹線などの車内販売準備室を活用した新幹線荷物輸送トライアルを実施。2021年、JR東日本グループの列車荷物輸送サービスの名称を「はこビュン」と定め、本格的にビジネスとして展開している。列車ならではの速達性・定時性・安定性・低振動性に優れた輸送品質に加えて、「地域の魅力発信や地域経済の活性化」「トラックドライバー不足の解消」「CO2排出量削減」といったさまざまな価値を提供するとしている。

2025年4月以降、新青森駅から東京駅まで臨時列車の一部客室を使用した大口定期輸送サービスも開始。毎週金曜日に最大200箱程度の輸送を可能としていたが、「より多量の荷物を高頻度で輸送してほしい」とのニーズに応え、「日本初」という「荷物専用新幹線」を導入することとなった。山形新幹線「つばさ」などで活躍したE3系1編成(7両編成)の全号車を荷物専用車両に改造し、積載量は最大17.4トン(1,000箱程度)とされている。

「荷物専用新幹線」の輸送区間は盛岡新幹線車両センターから東京新幹線車両センターまで。車両センターを活用し、利用者らとの接触を避けることで安全確保に努めるとともに、カゴ台車のまま一度に大量の荷物輸送も可能にしたという。E5系(10両編成)に連結された「荷物専用新幹線」は正午前に盛岡新幹線車両センターを発車。E5系は盛岡駅12時8分発・東京駅15時24分着の上り「やまびこ56号」として旅客営業を行う。東京駅到着後、「荷物専用新幹線」はE5系を連結したまま回送され、15時50分頃、東京新幹線車両センターへ入線した。

報道公開では、入線の様子に加え、「荷物専用新幹線」の車内から運び出されたカゴ台車をAGV(無人搬送車)につなぎ、数百メートル移動して業者のトラックへ荷物を積み込む様子も公開された。AGVは120サイズ(20kg相当)の箱を約40個分まで牽引・搬送でき、車両センター内のスロープや狭小ルートも走行して自動搬送が可能。AGVの導入で作業効率化を実現するほか、人手不足を考慮した働き方改革も推進していくという。

運行初日となった3月23日、「荷物専用新幹線」が運んだ荷物は約800箱分。車内電源を活用した冷温管理機器(業務用クーラーボックスなど)により、冷蔵品の輸送も可能となったことで、岩手県産の生きたホタテも運ばれ、その日のうちに都内のスーパーで販売されたとのこと。食品の他に精密機械なども輸送された。報道公開で囲み取材に応じたJR東日本マーケティング本部まちづくり部門のマネージャー、三井揚介氏は、「1列車で運ぶ量としては過去最高の荷量を運ぶことができました。盛岡から東京まで、いかに揺れを少なく、時間通りに運ぶかというのは、我々の強みだと思います。その強みを荷主または企業にご理解いただき、ひとつでも多く定期的な荷物輸送につなげていけたら」と語った。

「荷物専用新幹線」に関して、今後は仙台エリアや新潟エリアの輸送もめざすとしており、三井氏も「盛岡から東京までの上りからスタートしていますが、商談の中で東京から盛岡という逆の下りパターンや、仙台のような大きなマーケットへの輸送はないのかという話もいただいています」と説明。「まずは盛岡・東京間でお客様を増やし、しっかりとご利用いただくことを第一に考えています」「その先に東京・仙台間、あるいは上越新幹線などもニーズがあれば検討したいという段階です」とコメントした。

今回導入した「荷物専用新幹線」は、最大約1,000箱の輸送に対応するなど、従来の新幹線荷物輸送と比べて輸送力が拡大している。JR東日本も需要の高まりを受けた対応としており、今後は定期的な大口輸送の拡大が焦点となる可能性がある。あわせてAGVによる自動搬送を導入するなど、荷役作業の効率化と省人化も進めている。鉄道による物流サービスの安定運用に向けた体制整備が進んでいることも感じられた。

なお、東京新幹線車両センターで荷物を下ろした後、「荷物専用新幹線」はE5系に連結されたまま出発。E5系は東京駅から「なすの」として旅客営業を行い、那須塩原駅から回送列車となって新幹線総合車両センター(東北新幹線の車両基地)へ向かうとのことだった。

報道公開の後、「荷物専用新幹線」を先頭にした下り「なすの273号」(東京駅20時28分発・那須塩原駅21時37分着。普通車は全車自由席)を駅で見たが、旅客営業を行わない「荷物専用新幹線」も含めて「17両編成」と案内していた影響もあり、11～17号車の乗車位置で待つ人がいた様子。駅の案内放送で先頭7両が回送列車と知り、10号車へ移動する人が多かった。