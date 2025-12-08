JR東日本は8日、テレビアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」とのタイアップ企画を12月17日から実施すると発表した。2026年1月8日からの放送開始に合わせ、首都圏から東北の周遊を促進する各種企画を展開する。

E5系のラッピング新幹線イメージ

タイアップ企画の名称は「呪術廻戦×JR東日本 -東日本回游-」。東北・北海道新幹線E5系によるラッピング新幹線を運行し、車体側面に『呪術廻戦』第3期で登場するキャラクター5人(虎杖悠仁、伏黒恵、乙骨憂太、脹相、禪院直哉)のビジュアルと、アニメ放送5周年を記念したビジュアルを施した。12月17日から運行開始し、2026年5月中旬頃まで運行予定とのこと。

首都圏・仙台エリア・東北新幹線区間を対象とした限定音声コンテンツも展開。「Locatone(ロケトーン)」アプリを利用して各スポットを巡ると、キャラクターのオリジナルボイスが再生されるしくみで、特定の条件を達成すると数量限定のオリジナルアクリルキーホルダーを受け取れる。首都圏エリアと仙台エリアのスポットを取得すると、ARカメラでキャラクターと記念撮影ができるしかけも用意される。

「エキタグ」アプリを使ったスタンプラリーも実施。「東京結界」「仙台結界」「岩手結界」「青森結界」の4エリアに分類された12駅を巡ってスタンプを集めると、獲得状況に応じて記念スタンプを入手できる。全12駅のコンプリート達成者には特別な記念スタンプを付与。抽選で3人に、虎杖悠仁役の声優・榎木淳弥さんのサイン入りキャンペーンポスターを進呈する。

限定音声コンテンツで条件を満たすともらえるアクリルキーホルダーと、ARカメラの画面イメージ

エキタグを使ったスタンプラリーでは各種条件を満たすと記念スタンプや景品が当たる

その他、仙台駅、岩沼駅、多賀城駅、盛岡駅、新青森駅で限定オリジナルポスターやキャラクターパネルを設置する。ラッピング新幹線以外の各企画はいずれも12月17日からスタートし、2026年3月31日までを実施期間としている。