鈴木おさむ氏が「生で見て、うわ! と思った」と振り返るほど圧倒されたタレントとは誰なのか。憧れていた存在を間近で見た瞬間の衝撃を語った。

鈴木おさむ氏

生で見たとんねるずに感動「うわ! と思いました」

YouTubeチャンネル『鈴木おさむに全部ハナシます!!』で21日に公開された動画「『秋元康は5人いる?』勝ち続ける天才の仕事術、全て話してもらいました」には、秋元康氏がゲスト出演。自身がオーラを感じたあるレジェンドを明かした流れで、「おさむは誰なの?」と質問する。

この質問に、鈴木氏は「僕はずっと憧れてたのもあったので」と前置きしながら、「やっぱり、とんねるずさんです」と回答。「僕は19歳でこの世界に入って、槇原敬之さんの『オールナイトニッポン』をやったんですけど、とんねるずさんが『オールナイトニッポン』を揉めて、やめたじゃないですか? 最終回にとんねるずさんが生でやるって。僕は大好きだったんですけど、貴さんが殴るんじゃないかみたいな感じで、厳戒態勢でめっちゃ人がいたんです。その時にとんねるずを生で見て、うわ! と思いました」としみじみと語った。

さらに、鈴木氏は「あとはマイケル・ジャクソンです」と続け、「マイケル・ジャクソンはちょっとオーラを超えてましたけど(笑)」と振り返っていた。