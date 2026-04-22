秋元康氏が「これがオーラかと思った」という体験談を語るレジェンドとは誰なのか。深夜のラジオ局で感じた“異様な存在感”を振り返り、オーラランキングは「1位」「ぶっちぎり」と断言した。

秋元康氏

「もうね、これがオーラかと思った」

YouTubeチャンネル『鈴木おさむに全部ハナシます!!』で21日に公開された動画「『秋元康は5人いる?』勝ち続ける天才の仕事術、全て話してもらいました」にゲスト出演した秋元康氏。

自身のキャリアの始まりを「高校2年生の時にニッポン放送に原稿を送って、『面白いから遊びに来い』と言われたのがきっかけ」と説明した流れで、「高校ではその頃、山口百恵さんがすごい人気だった。みんな、『GORO』とか『週刊プレイボーイ』とか『週刊平凡』とかで、『百恵ちゃんかわいいな』と大騒ぎしてるなか、俺は、同じブースで百恵さんがいて俺がいて、放送作家あるあるの、台本書いたり原稿渡したり」と振り返る。

さらに、鈴木おさむ氏が「山口百恵さんと引退前に仕事してるってことですもんね」と驚くと、秋元氏は「そう! してる」「同い年だから」とうなずき、「俺たちの仕事でよくスターのオーラとかって言うじゃない? ニッポン放送って昔、3階にロビーがあった。そこで原稿を書いてたわけ。夜中の2時くらいかな? そしたらフワッと後ろが……背中を廊下に向けて書いてたけど、フワッと明るくなったわけ。振り返ったら、百恵さんが高校の制服を着たまま、夜中に録りにきたのよ」と回想。

そして、「もうね、これがオーラかと思った」としみじみと語り、鈴木氏が「オーラランキング(何位)?」と尋ねると、「1位だよ!」「ぶっちぎり」と即答し、「(美空)ひばりさんもすごいよ。ひばりさんはすごいけど、はじめからすごい人じゃない? 俺が知り合った時から。でも、百恵さんはその時、中三トリオでデビューして、売れてはいたけど、そのままやめるとは思わないじゃない?」と話していた。