「今半泣きおやじ」NON STYLE・石田明が、自身のXで娘からの直筆の手紙を公開。仕事に励む父を気遣う言葉がつづられた内容に、反響が広がっている。

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ノンスタ石田、愛娘からの置き手紙に感動

2012年10月に12歳年下の一般人女性と結婚し、2017年8月に双子の女児が誕生した石田。さらに2020年2月には第3子となる女児が誕生し、プライベートでは3人の娘を持つ父親として奮闘しており、SNSでは子育ての様子も度々発信している。

14日に自身のXを更新した石田は、「大阪から帰ってきて部屋に置き手紙があって、今半泣きおやじ」と添えて、「とうちゃんへ」と書き出された娘直筆の手紙を公開。

その手紙には、「いつもおしごとがんばってるし」「おおさかでもがんばっているから」「やすみの日はすこしきゅうけいして、いっぱいあそぼうね」と一生懸命さが伝わる、子供らしい字でメッセージがつづられたほか、「おしごとしてるからむりにあそばないでいいよ」と幼いながらも、忙しい父親を気遣う言葉も。

手紙は「大すき」と石田への愛にあふれた言葉で締めくくられており、この投稿には「この手紙は宝物ですね」「半泣きどころか号泣」「お子さんから愛されてるのが伝わります」といった声が続々と寄せられた。

同ポストは現在までに100万回を超えるなど大きな反響を呼んでいる。

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