日向坂46髙橋未来虹「なんで!? どうしてあったの!?」先輩・小坂菜緒の大雨のライブ中でも“崩れない前髪”に驚愕!? 藤嶌果歩「小坂さんは何かしらの膜を張っている」

日向坂46の髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜が週替わりでパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。4月24日（金）の放送では、髙橋未来虹と藤嶌果歩が4月4日に開催されたライブ「7回目のひな誕祭」DAY1の振り返りをおこないました。――この日は、「7回目のひな誕祭」が終了して初のラジオ収録ということで、ライブの振り返りトークをお届け。ここでは、大雨での開催となったDAY1（4月4日）のなかで、印象に残った出来事を語り合いました。」髙橋：多分、インスタやブログで（ライブの）写真もアップしていると思うんですけれど、みんな（雨に打たれすぎて）むき卵みたいになっていて（笑）。前髪も諦めて分けちゃって、おでこ全開でパフォーマンスするメンバーが多数いるなか、やっぱり、うちのレジェンド・小坂菜緒さんは違いました！藤嶌：いやぁ、守っていましたね！髙橋：なんで!? どうしてあったの!? 前髪が！藤嶌：ずっとおりていて、分かれてもいなかったですよね。髪の毛なんて、みんな一緒じゃないですか？ 同じ量の水をかぶっていますよね？髙橋：そうなのよ。藤嶌：なんでサラサラなんですか？ 本当に不思議です。髙橋：菜緒さんの頭上だけ傘があるのかな？藤嶌：きっとそうだと思います。髙橋：（前髪に）何か出てるのかな？ 撥水効果があるのかな（笑）？藤嶌：そうなのかもしれないです（笑）。雨が降らないんですよ、小坂さんの周りには。何かしらの膜を張っているんだと思いますよ。髙橋：そんな、みんなの新鮮な姿も、きっと喜んでいただけたのではないでしょうか。藤嶌：そうですね。こんなに（DAY1とDAY2で）髪型が変わるライブって、なかなかないので。髙橋：ないない、私たちもレアな体験ができたなって思います。＜番組概要＞番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！パーソナリティ：日向坂46（髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜）放送日時：毎週金曜 11:30～11:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/番組公式X：@hot_hitoiki46