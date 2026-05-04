「とにかく地震速報の通知が速い！」『エヴァ』相田ケンスケ役・岩永哲哉が語る「特務機関NERV防災アプリ」の魅力

TOKYO FMの番組「FM EVA 30.0」。『エヴァンゲリオン』シリーズにゆかりのあるクリエイターや歌手・声優の方々をお迎えして、知られざる制作秘話を伺ったり、作品をこよなく愛するアーティストの方々をお招きして、ご自身の『エヴァンゲリオン』体験を語っていただきました。

今回は、相田ケンスケの声を演じた声優・岩永哲哉さんと、ゲヒルン株式会社 代表取締役・石森大貴さんの対談をお届け。ここでは、石森さんが提供しているサービス「特務機関NERV防災アプリ」について、岩永さんが深堀しました。

◆地震情報が1〜2秒で届く！

岩永：私が気になるのは、2019年にリリースされた「特務機関NERV防災アプリ」です。例えば、地震が来たときにどれぐらいの速度で情報が届くのですか？

石森：気象庁が発表してから1〜2秒くらいで届くことが多いと思います。緊急地震速報の通知をタップした後は、画面にP波とS波が出てくるんですけど、あれがリアルタイムに動いていて、最新のデータに毎秒更新して、予測や観測値なども更新していたりします。

岩永：私もあのアプリを使っていますけれど、一番速い感覚です。とにかく速い！ それが一番のこだわりですもんね。

石森：そうですね、何回もコードを書き直してやっています。

◆“コレクション”にもなる防災用品

岩永：2025年には「特務機関NERV指定防災備蓄品計画」が始まりました。

石森：はい。株式会社カラー（『エヴァンゲリオン』シリーズ等の作品を制作している映像企画製作会社 ）さんと一緒にやらせていただいている取り組みで、“防災備蓄品のレパートリーを増やそう”という計画です。

岩永：最初にカレーなどのセットが出ましたよね？

石森：「特務機関NERV指定 防災糧食」という名前で5種類（ビーフカレー、牛丼、ビーフシチュー、中華丼、煮込みハンバーグ）出ました。

岩永：私もいただきましたが、（パッケージが）めちゃくちゃかっこいいし、おいしかったです。

石森：食べましたか？

岩永：もちろんです！ 食べるごとにXに毎回載せていました。

石森：実は見ていました（笑）。

岩永：コレクター心もくすぐりながら、ちゃんと防災用品にもなっています。まず、これが再販されています。そして、ラインナップはこの先どんどん増えていきますか？

石森：出ている情報だと「特務機関NERV指定 どんなときもウメとごはん」という缶詰のなかに梅干しとごはんが入っているものと、「特務機関NERV指定 どんなときも99ウメボシ」という梅干しだけの缶詰もあります。

岩永：缶詰は防災食の王道ですからね。今後いろいろ味が増えていく可能性もありますか？

石森：増えていきますし、今は食品以外のプロジェクトも進んでいます。

岩永：夢が広がりますよね！

石森：はい。