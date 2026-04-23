ハンバーグ&ステーキレストランの「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は4月23日～5月6日までの期間限定で、オーストラリア産ブラックアンガス牛のヒレステーキを堪能できる「ヒレステーキフェア」を開催する。

大麦を中心とした穀物で肥育されたオーストラリア産の“ブラックアンガス牛”は、柔らかい肉質と甘みのある脂、旨みの詰まった赤身が特長で、本フェアでは、赤身の旨みと柔らかな身を堪能できる“ヒレ”が、厚切りのステーキで提供される。

今回登場する「ヒレステーキ ベイクドポテト&直火焼き野菜付き」は、300℃の直火で焼き上げることで肉汁がたっぷり閉じ込められたヒレステーキに、ホクホク食感の「ベイクドポテト」と、ズッキーニやヤングコーンなどの「直火焼き野菜」を添え、彩り豊かに仕上げられた商品。お好みで別添えの国産わさびやガーリックチップを合わせていただくメニューとなっている。価格は100gが2,739円、200gが4,279円。

また、カットしたヒレステーキと“大俵ハンバーグ”とのコンビネーションが楽しめる「ヒレカットステーキ(80g)&大俵ハンバーグ」(150g 2,739円、200g 2,915円、250g 3,135円)や、グリルチキン(100g)とジューシーな手ごねハンバーグ(100g)を組み合わせた「ヒレカットステーキのトリプルグリル」(2,739円)もラインアップされている。