ファミリーレストラン「ココス」は3月3日より、「2026 春グランドメニュー」の提供を開始する。

「2026 春グランドメニュー」では、ココス自慢のハンバーグをガッツリと味わえる新メニューや、スパイシーな風味が食欲をそそるビーフを使ったジャンバラヤ、特製たれにこだわった“本気の唐揚げ”などの新商品が登場。さらに、ミニサイズのデザートメニューのバリエーション拡充など、より一層“ココロはずむココス”が感じられるメニューがラインアップされている。

ココス自慢のハンバーグメニューには、食べ応え抜群な「満腹! オールスタープレート」と「揚げなすとバジルのガーリックトマトハンバーグ」が登場。

「満腹! オールスタープレート」(1,309円)は、ハンバーグに目玉焼き、海老フライ、カニクリームコロッケと、今回新登場の“本気の唐揚げ”を夢のように盛り合わせた鉄板プレートメニュー。ふっくらと焼き上げたハンバーグやカニクリームコロッケなどに、お好みでデミグラスソースをかけて味わうことができる。

「揚げなすとバジルのガーリックトマトハンバーグ」(1,045円)は、ガーリックが効いたたっぷりのトマトソースが食欲をそそる、ジューシーなハンバーグ。酸味と甘みのバランスが絶妙なトマトソースは、とろけるような食感の揚げなすや温野菜とも相性抜群。

また、スパイシーに味付けしたビーフが食欲をそそる「カリブビーフジャンバラヤ」(1,529円)もラインアップ。野菜や温玉をトッピングしたジャンバラヤに、別添えのピリ辛サルサソースや濃厚なアボカドのガッカモーレをかければ、味わいの変化を楽しむことができる。

さらに、ザクザク&ジューシーな「本気の唐揚げ」(462円)が登場。塩麹や白醤油、たまり醤油をベースに鰹や昆布の旨みを効かせた特製たれに漬け込んだ、ココス本気の唐揚げで、鶏肉はしっとりジューシーに、衣はザクザク食感に仕上げられている。

また、「本気の唐揚げ」を堪能できるメニューとして、「鶏と野菜の黒酢あん膳」や「本気の唐揚げ膳」といった和膳も。「鶏と野菜の黒酢あん膳」は、特製の黒酢あんを、“本気の唐揚げ”やレンコン、カボチャ、なす、スナップエンドウにたっぷり絡めた一皿が主役の和膳。みそ汁と季節の小鉢が付いて、価格は1,199円。

「本気の唐揚げ膳」は、“本気の唐揚げ”4個を堪能できる食べ応え抜群の和膳。みそ汁と季節の小鉢が付いて、価格は1,089円。お好みで「タルタルソース」(55円)や「おろしポン酢」(220円)を合わせていただくのもおすすめ。

サイドメニューには、脂がのった酢締めの真いわしに、オリーブオイルとバルサミコソースを合わせた「銚子産 真いわしのマリネ」が登場。追加の一皿としても、白ワインなどのお酒のお供としてもおすすめのメニューとなっている。価格は319円。

デザートメニューには、食後にぴったりなお手頃サイズの2品がラインアップ。「カシスシャーベットとフルーツヨーグルトのミニパフェ」(495円)は、甘酸っぱいカシスシャーベットと優しい甘さのバニラアイスをトッピングした、ヨーグルトベースのミニパフェ。さっぱりとしたカシスシャーベットや程よい酸味のヨーグルトに、バニラアイスやなめらかな果肉入りマンゴーソースの甘さがマッチする一品。

「マンゴーの杏仁豆腐」(319円)は、もっちりとした食感の杏仁豆腐に爽やかな甘みのマンゴーを合わせたミニサイズのデザートとなっている。