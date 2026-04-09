ファミリーレストラン「ココス」は4月9日より、「クッキー&クリームフェア」を開催。クッキー&クリームのアイスを使用したデザート5品を販売している。

同フェアでは、王道フレーバー“クッキー&クリーム”をテーマにしたデザート5品が登場。クッキーのしっとりとした食感とザクザクとした食感の両方を楽しむことができる。

まずは、贅沢なビッグパフェ「クッキー&クリームパフェ」(1,199円)。トップには、クッキー&クリームアイスやバニラアイス、クリームサンドココアクッキー、ザクッと食感のチョコたまボーロ、ラズベリーマカロンをトッピング。

中層にはザクザクとしたココアビスケットチップやなめらかなホイップ、ぷるんとしたチョコプリンを重ね、食感の変化が楽しいパフェに仕上げられている。添えの甘酸っぱいカシスソースをかければ、カシスの爽やかな風味がチョコやクリームの甘さを引き立て、華やかで香り高い「ダージリン」とのペアリングがおすすめ。

また、ホイップが入ったもちもちクレープに、クッキー&クリームアイス、ガトーショコラ、クリームサンドココアクッキーなどをトッピングした「クッキー&クリームクレープ」(649円)も登場。チョコたまボーロやココアビスケットチップがザクザクとした食感をプラスし、別添えのカシスソースで味の変化も楽しむことができる。おすすめのペアリングは、ベルガモットの爽やかな香りが特長の「アールグレイ」。

さらに、クッキー&クリームフラッペにつるんとした食感のコーヒーゼリーを合わせた、濃厚な味わいながらもすっきりとした「クッキー&クリームフラッペ」(店内：649円／テイクアウト：637円)もラインアップ。

ホイップやココアパウダー、ザクザクのココアビスケットチップ、チョコソースで、“クッキー&クリーム”らしい味わいを最後まで楽しめる贅沢なフラッペに仕上げられている。おすすめのペアリングは、メンソールのようにすっきりとした香りの「ウバ」。

また、食後にピッタリなサイズのミニパフェ「ミニ! クッキー&クリームパフェ」(539円)も登場。クッキー&クリームアイスやバニラアイス、チョコブラウニーなどをトッピング。ザクザクとしたチョコたまボーロやココアビスケットチップが食感にアクセントを加えている。渋みが少なく、スモーキーな香りの「キームン(祁門紅茶)」がクッキー&クリームの甘みとマッチする。

さらに、クッキー&クリームアイスをシンプルに楽しめる「クッキー&クリームアイス」(385円)も用意されている。食感のアクセントとして、ザクザクとしたクリームサンドココアクッキーが添えられており、爽やかな風味でノンカフェインの「有機ルイボスティー」と一緒にいただくのがおすすめ。

いずれも4月9日より、空港店舗を除く全国の「ココス」に登場。5月上旬(予定)まで販売される。