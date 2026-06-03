2026年6月の新作5品まとめ(6月2日発売予定)

本記事ではミニストップで6月2日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、しっかり食べたい時にぴったりの満足感あるごはんメニューや、ご褒美感のあるスイーツなど、バラエティ豊かなラインナップで商品が登場しています。

ミニストップ2026年6月の新商品まとめ

本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報をご紹介。家でゆったり過ごしながら味わいたい手軽なメニューなど、さまざまな商品がラインナップしています。

「旨辛! ジャンバラヤ」(645.84円)

価格 : 645.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

8種類のスパイスを使用した、旨辛い味わいの「旨辛! ジャンバラヤ」(645.84円)は、ポークウィンナーとさわやかなチリトマトソースがトッピングされています。

「炒飯&麻婆豆腐」(645.84円)

価格 : 645.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

「炒飯&麻婆豆腐」(645.84円)は、玉ねぎの旨みがきいた炒飯と、山椒のピリリとした辛みが特徴の四川風麻婆豆腐を組み合わせたお弁当です。

「オムライスおにぎり」(170.64円)

価格 : 170.64円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

ケチャップライスにふんわりとした玉子焼きをのせた「オムライスおにぎり」(170.64円)は、トマトケチャップの酸味と、たまごのコクと旨みが楽しめます。

「チーズスフレプリン」(354.24円)

価格 : 354.24円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により発売日が異なり、取扱いのない場合もあるとのこと

自家製プリンとカラメルソースの上にホイップクリームを絞り、チーズスフレをのせたスイーツ「チーズスフレプリン」(354.24円)は、チーズ感をアップし、さらに味わい深くなってリニューアルしました。

「ベルギーチョコパフェ」(397.44円)

価格 : 397.44円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

ベルギーチョコを使用したプリンとムースにチョコホイップを重ね、さまざまな具材をトッピングした「ベルギーチョコパフェ」(397.44円)は、リニューアルにより芳醇な香りと、軽やかな味わいが楽しめます。

まとめ

6月2日発売の新商品は、「炒飯＆麻婆豆腐」「旨辛! ジャンバラヤ」などの食べ応えのあるごはんメニューから、手軽に楽しめる「オムライスおにぎり」をはじめ、ふんわり食感と濃厚な味わいを楽しめるスイーツ「チーズスフレプリン」や「ベルギーチョコパフェ」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用