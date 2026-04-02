パスタ専門店「ジョリーパスタ」は4月2日より、「南イタリア横断フェア “プーリア編”」を開催している。

「南イタリア横断フェア」では、多彩な魚介類や色鮮やかな野菜が楽しめる、イタリア南部の“プーリア州”をイメージした新商品5品が期間限定で登場する。

まずは、たっぷりの海の幸やイタリア料理の定番野菜を使用したパスタを3品紹介。「ウニのクリームソース」(1,639円)は、ウニの旨みがとけ込んだクリームソースのパスタに、ミョウバン不使用のウニやぷちぷちと弾けるいくらなどをトッピングした贅沢な一皿。生クリームを使ったまろやかなクリームパスタに、濃厚な旨みのウニやいくら、風味豊かな舞茸、程よい塩味のベーコンを合わせ、奥深い味わいに仕上げられている。

「ウニのアーリオ・オーリオ」(1,529円)は、ガーリックとオイルの風味豊かなパスタに、濃厚な旨みのウニをはじめ、ムール貝やいくら、菜の花、ミニトマトなどをのせた、彩り豊かな1品。食欲をそそるガーリックの風味とウニの旨み、菜の花のほろ苦さ、ミニトマトの酸味がマッチし、香ばしくクセになる味わいを楽しむことができる。

「ブッラータチーズとイタリア野菜のトマトソース」(1,419円)は、イタリア料理でおなじみのナス、ズッキーニなどの野菜を合わせたトマトソースのパスタに、ブッラータチーズをまるごと1個トッピングした一品。ナイフで割った際にとろ～りと溢れ出すチーズと生クリームを、野菜やパスタに絡めて。

続いて、ブッラータチーズやイタリア料理の定番野菜を使用した2品が登場。「ブッラータチーズとオレンジのカプレーゼ」(759円)は、オレンジやミニトマトの甘酸っぱさと、ブッラータチーズのまろやかさがマッチしたカプレーゼ。

「イタリア野菜と半熟卵のトマト煮」(539円)は、ナスやズッキーニ、パプリカなどのイタリア料理の定番野菜とベーコンをトマトソースで合わせ、半熟卵をトッピングした一品。香ばしくサクサクのバゲットにたっぷりのせて。追加の一品としても、プーリア州産の「プリミティーヴォ」(2,189円)などのお酒のお供としてもおすすめ。