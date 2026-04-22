ダンス＆ボーカルグループ・AAAの宇野実彩子が22日、都内で行われた、ヴィークレアのサロン専売品ヘアケアシリーズ「&honey Professional」の誕生記念発表会に同グループの與真司郎とともに登場。白のワンショルダードレス姿で、トレーニングを重ねてきた“なりたいカラダ”を印象付けた。

宇野実彩子

自分がプロだと思うことは「身体の美意識」

「&honey」はハチミツの持つ美容効果に着目して2018年に誕生した、化粧品メーカー・ヴィークレアの美容ブランド。「&honey Professional」は初のサロン専売品で、ダメージを受けた髪を根元から毛先まで補修するヘアケアシリーズ。

トークで、宇野は“自分がプロフェッショナルだと思うこと”という質問に、「身体の美意識」と回答。「デビューしてからトレーニングをしなかったときはなかったなと思っていて。常にそのときになりたい身体を目指して流行りのトレーニングを取り入れてきたし、全身全霊で自分の体を使って試してきました」と回顧した。

また、昨年6月にSNSで第一子の出産を報告していた宇野は、「今は、出産してから体質や体型も変わったので、めちゃめちゃ気をつけているんですけど、やっぱり昔のように自分時間は取れないので」とし、「下腹部というんですか、骨盤底筋というのが今一番のテーマ。インナーマッスルを(鍛えることを)家でひそかに力を入れています」と笑いながら明かした。

さらに、AAAが昨年9月にデビュー20周年を迎えたことと絡め、この20年での価値観の変化について問われると、宇野は、「出産して母になったということは、本当に価値観がまたガラっと変わるきっかけでもあった」と吐露。続けて、「本当に命の尊さを痛感する日々で。愛おしさもありながら尊さもあって」と思いを明かしていた。