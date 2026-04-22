「あんまジロジロ見るのも……」お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が、“芸能人だらけ”の東京ディズニーシーの様子を明かした――。

岡村隆史

招待客には「アイドルグループの人やろなっていう人も」

岡村は、16日深夜に放送されたニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)で、東京ディズニーシー25周年イベント「スパークリング・ジュビリー」に招待されたと報告。当日は、多数のメディア関係者が招待されていたため、「レストランに行ったら、もう芸能人だらけ。招待の人がすごくて」と吐露。あまりの芸能人の多さに、「アイドルグループの人やろなっていう人も、いっぱいいんねんけど。あいさつしていいのかどうか」「お笑い以外の芸能の方になってくると、ちょっと難しい」と戸惑ったことも打ち明けた。

混雑するレストランの様子を説明していると、相方の矢部浩之が、「俺、次男と2人で行ったんですよ」「5メートル横のテーブルに俺おったわ。多分」とぶっちゃけ、岡村は、「ええっ!?」とビックリ。「あんまジロジロ見るのもよくないからな。料理だけ見て食べてた」とお互いに気がつかなかった理由を推測しつつ、ミキ・昴生、シソンヌ・長谷川忍、霜降り明星・せいやらとは、あいさつを交わしたと告白。家族連れなど、普段はなかなか見られない芸能人たちの様子を、「みんなテレビで見る顔とは、また違う顔してはるな～と思って」と振り返っていた。