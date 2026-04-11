「“ええっ! ”って東野さんもビックリしてた」お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が、驚きの“偶然”を明かした――。

岡村隆史

「“大河になってもええのにな～”って話を…」

NHKは9日、2028年に放送されるNHK大河ドラマ『ジョン万』を発表。岡村は、同日深夜に放送されたニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)で、偶然の出来事を告白。実は、日本テレビ系『東野・岡村の旅猿～プライベートでごめんなさい』で、「ビビる大木が愛するジョン万次郎の旅」をしたばかりだそうで、「“大河になってもええのにな～”って話をしてたんです。しかも、『ジョン万』って言うてたんですよ!」「“大河で『ジョン万』とかあるんちゃう? ”って言ってたら、まさに『ジョン万』っていうタイトルでやんねん。すごい!」と大興奮で語った。

“ジョン万次郎”こと中濱万次郎の人生を描き、主演を俳優・山崎賢人が務める『ジョン万』。それまで、「ジョン万次郎のことを、気にも留めてなかった」という岡村だったが、『旅猿』を通してジョン万次郎のことを学んだようで、「大木さんがいろいろ教えてくれた。すごい面白いエピソードがいっぱいあるんですよ。奇跡みたいな」とすっかり魅了された様子。ニュースを見てすぐに、東野幸治にも連絡したと明かし、「LINE送ったら、“ええっ! ”って東野さんもビックリしてた。こんなことあんねんな～と思って」と偶然の出来事を改めて振り返った。

また、「ジョン万次郎資料館」の名誉館長を務めるほど、ジョン万次郎の大ファンで知られるビビる大木。岡村は、「大河のスタッフさんがおられましたら、ぜひビビる大木さんをどっかで使ってあげていただきたい」とアピールし、矢部浩之も、「何話目かで出るんちゃう? 可能性は全然あるよね」と期待。岡村は、「1話目から出てほしいけどな。漁師の1人として、“大木くんおるやん! ”って。喜ぶと思うで。高知県の人たちは。大木さんも出たい言うてましたから」と猛プッシュしつつ、「こんなこともあるんだっていう。なんか導かれたなぁと思って。楽しみではあります」と締めくくっていた。

なお同番組は、Spotifyのほか、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。