空を見上げて、「雲の中ってどんな世界なんだろう」「一度でいいから入ってみたい」と想像したことがある人は多いはず。ふわふわで涼しげに見える雲の中はどんな感覚なのでしょうか。

ハンググライダー目線の景色を映し出すYouTubeチャンネル「空トビタイch」では、地上で最高気温36℃を記録した日の雲の中の気温を測定する動画が大きな注目を集めています。

動画はまず、ハンググライダーで空を飛んでいるところから始まります。

標高550mまで上昇しても、33℃とかなりの暑さになっているようです。ただ、かなり強い風を感じているため、体感温度としてはそこまで暑くないのだとか。

高度700mでもまだまだ空気は生ぬるいようです。そして、さらなる“涼”を目指し、高度を上げていきます。

どんどん涼しくなってきたよう

気温は「100m上昇すれば1℃温度が下がる」と言われており、高度1500mにまで達すると20℃台後半まで下がったようです。「ここなら直射日光も当たらないので、かなり涼しく快適です」とのコメントが入ります。

そしていよいよ雲の中へ入っていきます。「雲の中にがっつり入ってしまうと、ホワイトアウトで視界を失ってしまったり、雲に吸い込まれて出てこられなかったり、そのまま高度9000mまで舞い上げられてしまったり」と、積雲の中に入ることのリスクを説明。積雲の中は命がけの“避暑地”と言えるかもしれません。

普段見られない上空の絶景と自然の豊かさを感じられるこの動画には、「雲が間近ではっきり見えて圧巻の映像ですね」と映像美を絶賛する声が相次ぐ中、「雲が近いと幻想的でワクワクするけど、同時に大自然特有の恐怖も感じるな」「ここで手離したら…って思っちゃってすぐに降りたくなりそう」と、気温とは別の意味でヒヤッとした人もいたようです。