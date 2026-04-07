アニマックスブロードキャスト・ジャパンは7日、人気声優の上坂すみれさんと駒形友梨さんが出演する番組『東武鉄道 presents 声優女子おでかけ二人旅 Vol.1 / Vol.2』をアニマックスで4月25日から順次放送すると発表した。

上坂すみれさんと駒形友梨さんが出演する『東武鉄道 presents 声優女子おでかけ二人旅』はアニマックスで4月25日から順次放送

声優・アーティストとして活動する上坂すみれさんと駒形友梨さんが、東武鉄道の「リバティ」に乗車し、桐生・足利エリアを巡る。4月25日18時30分からの「Vol.1」で桐生市の歴史を体験。5月16日18時30分からの「Vol.2」で足利市のカフェなど訪れる。「Vol.1」「Vol.2」ともに初回放送の翌日にリピート放送を予定している。

番組と連動したデジタルスタンプラリー「デジタルdeビンゴ」も実施。2人が番組内で実際に訪れ、「ときめいた」場所をビンゴスポットに設定し、桐生・足利エリアをスマートフォンで巡りつつ参加できる企画とした。ビンゴの完成数に応じて景品が当たる。 2人の直筆サイン入り番組ポスター(4名)、直筆サイン入りの電車中吊り番組ポスター(4名)、直筆サイン入り「東武鉄道 オリジナルグッズ」(2名)に加え、直筆サイン入りで番組内に登場した「あるモノ」(2名)も景品として用意。景品は選べず、当選は発送をもって発表に代えるとのこと。

桐生編イメージ

足利編イメージ

4月17日にキャンペーン特設サイトを公開予定。桐生編のキャンペーン期間は4月26日から6月14日まで、足利編のキャンペーン期間は5月17日から6月14日までとされている。