2月27日に公開された『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』は、公開から52日間(2/27～4/19)で観客動員318万人、興行収入40億円を突破したことを4月20日に発表した。

さらに大ヒットへの感謝を込めて、「映画ドラえもん」シリーズ全44作品のオープニング映像を一気に楽しめる総集編を、YouTubeチャンネル「【公式】ドラえもん / 藤子・F・不二雄チャンネル」にて解禁した。

44作品のオープニング映像を一挙公開!

1980年公開の第1作『のび太の恐竜』から、2025年公開の『のび太の絵世界物語』まで、45年もの間、世代を超えて愛され続けてきた「映画ドラえもん」シリーズ全44作品の各オープニングは、まさに物語への入り口。ある時は1億年前の恐竜時代へ時空を超えた冒険へ、ある時は遥かかなたの銀河や雲の上の世界、そして謎に満ちた海底の世界へ。ドラえもんたちの冒険の数々が凝縮された、スペシャルな映像だ。

『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』ストーリー

そこは、地球の中心に最も近い、海の底。

謎ガナゾよぶ未知の世界!息をのむ、ビックリドッキリ海底大冒険!!

夏休みにキャンプの行き先で意見が分かれたのび太たちは、ドラえもんの提案で海の真ん中でキャンプをすることに!ひみつ道具の「水中バギー」と「テキオー灯」を使い様々な生き物に出会いながら海底キャンプを楽しむ5人。

沈没船を発見したことをきっかけに、謎の青年・エルと出会う。なんと彼は、海底に広がる＜ムー連邦＞に住む“海底人”だった!陸上人を嫌っている海底人はのび太たちを信用することができない。そんな中、「鬼岩城が…活動を始めました!!」との知らせが届く。海底人が恐れる“鬼岩城”とは、一体何なのか…?

仲間を信じる心を胸に、地球の命運をかけた大冒険に、いざ出発!

(C)藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2026

(C)藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 1980-2025