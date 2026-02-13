『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の公開を記念して、昨年公開された前作『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』2月21日18時30分から地上波初放送される。

映画ドラえもん45周年記念作品として制作された『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』は、“絵の中の世界”が舞台。ドラえもんたちが“絵の世界”に飛び込み、そこで出会った不思議な少女・クレアらとともに幻の宝石をめぐって時空を超えた大冒険を繰り広げるという完全オリジナルストーリーとなっている。

鈴鹿央士、藤本美貴、サンドウィッチマンらがゲスト声優として出演するほか、主題歌『スケッチ』、挿入歌『君の夢を聞きながら、僕は笑えるアイデアを！』をあいみょんが担当した。

放送では、データ放送と連動したクイズ＆プレゼント企画『QuizKnock東兄弟からの挑戦状！海底鬼岩城クイズ』を実施。2月27日公開の最新作『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の宣伝アンバサダーに決定したQuizKnockの“ドラえもん大好き兄弟”東問＆東言が考案したクイズに正解すると、ポイントが加算されていき、高得点をゲットすると、「川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアム 複製原画 大長編ドラえもん『のび太の海底鬼岩城』」をはじめとしたプレゼントが総勢300名に当たる。

