4度の離婚を経験した美奈子、何度も結婚を繰り返すワケ「いつか…」

ABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』#11が、12日に配信された。

4度の離婚を経験した美奈子が語る結婚観

トークコーナー「ちょっと言わせて! ワケありママの愚痴ぶっちゃける会」では、紺野あさ美、MALIA.、美奈子、まぁみという、“ワンオペママ”が集結した。

企画冒頭では、4度の離婚を経験した美奈子が自身の結婚観を語る場面も。MCの峯岸みなみから「何度離婚しても、結婚は良いと思えたんですか?」と質問され、美奈子は「結婚への憧れが強いのかもしれない」「いつか幸せになってやる、みたいなのは今でも思っています」と回答。

また、峯岸が「それはお父さんとお母さん、パートナーでの幸せに憧れがある?」と尋ねると、「今も充分幸せなんですけど、(パートナーとの)そういう幸せも見てみたいなっていうのはまだあります」と、結婚への強い思いがあると語った。

一方で、ワンオペ育児については「正直、旦那がいるワンオペのほうがしんどい」とし、「期待をするワンオペのほうがつらい」と悟りの境地を披露。夫に期待して“結果ワンオペ”になることのほうが、ダメージが大きいと語った美奈子に、スタジオのママたちも「わかるー!」と共感した。

それぞれの過酷なお風呂事情

さらに、プロ野球選手の妻である紺野は、夫の不在時にワンオペで4人の子どもたちをお風呂に入れる大変さを「1時間半かかる」と吐露し、「オフシーズンに夫が一緒にやってくれるとグッと楽になって、またキャンプとかでいなくなると“風呂鬱(ふろうつ)”になる」とリアルな悩みを告白。

これには峯岸も自身の子どもが生まれた当初は「夫に、お風呂だけはやってくれたら嬉しいと思っていた」としつつ、「お風呂の時間までに(夫が)帰ってくるか来ないかで神経がすごい削れちゃって……」と激しく共感し、それぞれの過酷なお風呂事情で盛り上がった。