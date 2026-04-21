「わかってるよ。俺らも嘘やって……」お笑いタレントの明石家さんまが、夜の世界で働くホステスたちとのエピソードを明かした――。

明石家さんま

「はい上がる人は似てる」「共通点がある」

18日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)では、ホステスの話題に。「ホステスって個性がいっぱいあるから。ママにしても、ママとチーママも違うし。店によって従業員の空気も違う」と話したさんまは、「ただ、はい上がるホステスはすごい」と吐露。続けて、「みんなで飲んでタクシー代渡すやん。一応、アフターとか行って。そのなかで、“さんまさん、私、ワンちゃんお留守番してるんです～。ワンちゃんにもちょうだい”とか言うねん。そうなったら一流」と語った。

共演者に、「それを言われてイラっとしない?」と問われると、「イラっとするわ! なんでワンちゃんにやらなあかんねん!」とぼやきつつ、「でも、みんなの前やしな。“ご飯でも食べさせてあげて”って言わなしゃーない空気。そこを平気で言える人もいてんねん。すごいけど。……嫌だ」と苦笑い。「銀座か六本木でも違うから。北新地も違うし。福岡も違うし、すすきのも違う。みんな違うねん」と地域によって雰囲気の違いはあるものの、「でも、はい上がる人は似てる。共通点はある」と熱弁した。

また、「1番グラッと来たのは、俺が店に入った瞬間、20歳の子やで? “キング来た”って。俺が席に座ったら、“うわ! キング来た”って」というエピソードを明かしたさんま。「もうシャンパン抜いちゃう。(ドン・ペリニヨンの)P1やけど抜いちゃった。オーパス・ワンも2本行っちゃった。“キングや”の一言で」とメロメロだった様子。一方で、「わかってるよ。俺らも嘘やって」と冷静に振り返り、「けど、上手い。嘘を上手くできる子やな。そらもう、お金のために頑張んねんやからな」と感嘆していた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。