会場を埋め尽くしたファンを熱狂させたステージを、カラオケルームならではの迫力ある音と映像で――通信カラオケ・JOYSOUNDの映像視聴サービス「みるハコ」では、VTuberグループ「ホロライブプロダクション」の最新ライブ『hololive 7th fes. Ridin' on Dreams』全4公演の配信を開始した。3月6日から8日にかけて幕張メッセ国際展示場で開催されたばかりの公演を、全国の対象カラオケ店舗で順次楽しむことができる。

『hololive 7th fes. Ridin' on Dreams』

対象となるのは、「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」を導入している店舗。視聴チケットは1人2,000円(別途室料)で販売されており、みるハコ限定アクリルコースター付きのグッズ付き視聴チケットは1人3,000円(別途グッズ送料、室料)となる。アクリルコースターは、ライブに出演した全61人の中から好きなメンバーを選べる仕様で、ホロライブメンバーがセレクトしたベストショットを使用した限定グッズとして展開される。

配信スケジュールは、STAGE1が4月3日11時から5月3日23時59分まで、STAGE2が4月17日11時から5月17日23時59分まで、STAGE3が5月1日11時から5月31日23時59分まで、STAGE4が5月15日11時から6月14日23時59分まで。チケット販売期間は3月4日13時から各配信終了日時までで、コンビニ・ペイジー決済は各販売終了日の2日前23時59分まで申し込み可能となっている。

視聴特典も用意される。配信視聴後、画面に表示されるQRコードからオリジナル待ち受け画像をダウンロードできるほか、一部店舗では先着・数量限定で、みるハコ限定トレーディングカードをランダムで配布する。トレーディングカードは配布実施店舗での視聴者が対象となり、なくなり次第終了する。

また、全国のカラオケ店舗で参加できる「hololive 7th fes. Ridin' on Dreams × JOYSOUND カラオケキャンペーン」もスタートした。対象機種を導入する店舗で、アプリ「キョクナビ JOYSOUND」を使って課題曲を予約すると、スマートフォン上でスピードくじに挑戦できる。

賞品は、「hololive 7th fes. Ridin' on Dreams」ライブグッズとJOYSOUNDキャンペーンオリジナルポスターのセットが9人、Amazonギフトカード500円分が300人に当たる。課題曲は同ライブ出演タレントの全楽曲で、1曲につき1日1回応募可能。期間中は何度でも参加できる。

さらに、SNSキャンペーンも実施され、「ホロライブ」とコラボしたのぼりなどの賞品も用意される。