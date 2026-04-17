元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が8日、YouTubeチャンネル『赤星憲広の入ってねぇーんだよ!』で公開された動画「【祝支配下!】福島圭音選手を赤星も大絶賛!」に出演。開幕ダッシュに失敗し苦戦が続く中日への本音を漏らした。

赤星憲広氏

「僕の中でちょっとショックなのはドラゴンズですね」

動画公開日翌日の9日終了時点で3勝8敗と出遅れていた中日。チーム打率は.255とリーグ2位を記録していたものの、この時点でチーム防御率はリーグで唯一の4点台となる4.00と、自慢の投手陣が崩れている。

開幕前は前評判の高かった中日の現状について、赤星氏は「意外というか、僕の中でちょっとショックなのはドラゴンズですね」と率直な心境を吐露。「正直、今2勝7敗でしょ? 6勝3敗でもおかしくないよ(※動画収録時)。それぐらいもったいない負け方をしている。開幕3連戦なんか全部勝ってもおかしくなかったからね。それが3連敗やから」と、本来であれば白星を積み重ねられたはずの試合展開が多かったと指摘した。

また、チームの不調要因を問われると、赤星氏は「後ろもですけど、噛み合ってないですよね」と、中継ぎ陣の誤算だけでなく、投打の歯車がうまく噛み合っていない現状を説明した。

その上で、救援陣の再建については「一応、抑えの松山くんが明日から合流するっていうことなんで、その辺はあれですけど」と、クローザーを務める松山晋也の復帰に注目。守護神の合流によって、懸念材料となっていた終盤の戦い方に改善の兆しが見えるのではないかと予想していた。