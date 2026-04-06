お笑いコンビ・爆笑問題の太田光が、3月30日に放送されたテレビ朝日『耳の穴かっぽじって聞け!』(毎週月曜25:55～)に出演し、同世代のお笑いコンビ・さまぁ～ずとの関係性について語った。

太田光

太田光、さまぁ～ずの“伝説のコント”を語る

太田は「さまぁ～ずは伝説のコントで、“美容室”のコントがある」と紹介。くりぃむしちゅーやサンドウィッチマンもこのコントを見たといい、「教科書のような名作」と表現した。

爆笑問題がテレビ出演から遠ざかった時期の直前にさまぁ～ずが頭角を現したこともあり、当初はほとんど接点がなかった。その後、爆笑問題が「もう1回やり直そうっていうときにいろんなライブに全部出演した」時期に、「1番人気になってたのが、さまぁ～ずだった」という。太田は「俺らの方が先輩なんだけど、さまぁ～ずの前座やらされて、これじゃダメだと思って」と振り返り、「全然ウケないんだよ。さまぁ～ずはどっかんどっかんウケてるのに」と苦い記憶を吐露。さらに「『ああ、これはダメだ』って思わせてもらったのがさまぁ～ずだね」と語り、大きな刺激を受けた存在だったことを強調した。

ウエストランドのの井口浩之から、「そこからじゃあ、なんか変えようってなったんですか？」と尋ねられると、太田は「そこからコンテスト番組に全部出まくった。本当にさまぁ～ずを見て」と明かし、さまぁ～ずが再起のきっかけだったと告白していた。