バンダイ キャンディ事業部は、2026年に10周年を迎えた「ドラゴンボール 超戦士シールウエハース」シリーズの、開封するときのワクワク感やシールを集めていく楽しみを疑似体験できるWEBサイト『超戦士シールウエハース10周年超開封体験サイト』を5月15日にオープンした。本サービスは2027年2月26日まで楽しめるほか、サイト内でシールを集めて応募できるキャンペーンも実施を行う。

また、6月には10周年第2弾となる「ドラゴンボール 超戦士シールウエハース超 激闘の記憶」も発売予定。

「超戦士シールウエハース10周年超開封体験サイト」

2016年1月に登場した「超戦士シールウエハースシリーズ」は、2026年に発売10周年を迎える、累計出荷数6,500万個を突破したロングセラー商品だ。

「超戦士シールウエハース10周年超開封体験サイト」では、「ドラゴンボール 超戦士シールウエハース」シリーズの2026年3月発売の最新弾を含む、全35弾分の種類から好きな弾を選び、実際の商品をイメージした形で開封やシールのコレクションができる。

バンダイナムコグループの共通アカウント「BNID(バンダイナムコID)」ログイン時は1日20パックまで開封およびコレクション可能、未ログイン時は1日10パックまで開封可能。なおBNID未ログイン時はシールのコレクションはできない。

2種類のコースでキャンペーンも実施

『超戦士シールウエハース10周年超開封体験サイト』では、以下2種類のコースでキャンペーンに参加できる。キャンペーンの各コースについて、詳しくは特設サイトを確認のこと。

コンプリートコース

各弾のシールラインナップ全種をコンプリートするごとに、全5種の『アクリルブロック』が抽選で合計2,500名様に当たるキャンペーンへ応募することができる。コンプリートコースは、各デザインにつきひとり1回までの当選となり、最大5回まで当選可能。1度に応募できる数に制限はないが、1弾コンプリートごとに1回のみ応募可能。

当たりコース

コンプリートをしていなくても「当たり」のシールが出た場合は即当選となり、3,400名の方に、商品1BOX(20個入り)をプレゼントする。当たりコースは各弾につきひとり1回までの当選となり、最大3回まで当選可能。

「ドラゴンボール 超戦士シールウエハース超 激闘の記憶」(2026年6月発売)

「超戦士シールウエハース超」10周年イヤーを飾る第2弾として、「ドラゴンボール 超戦士シールウエハース超 激闘の記憶」(149円)を6月に発売する。シール1枚入り(全30種／うちシークレット1種)。

悟空と強敵達とのこれまでの激闘10戦をテーマに「VSレア」として収録、「VSレア」はすべて色箔押しされている超豪華な仕様だ。さらに前弾に引き続き、今回も「10thレア」を収録。更に、10周年記念再録投票企画で選ばれたシールも豪華仕様にパワーアップしてラインナップされる。

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