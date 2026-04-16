猫飼いなら思わず構えてしまう「カコッカコッ」という猫のえずき音からの惨事……のはずが、まさかの展開に!? ケンエレファントが手掛けるフィギュアコレクション「毛玉ビーム」(カプセル価格500円、BOX価格550円)をレビューします。

かわいいネコチャンフィギュアと見せかけて……

2026年3月下旬より発売しているフィギュアコレクション「毛玉ビーム」は、カプセルトイを手掛けるケンエレファントと作家のアイデアを形にしたレーベル「情熱プロダクト」第13弾。

今回は、「コレジャナイロボ」「自爆ボタン」「土下座ストラップ」などを世に送り出してきた武笠太郎氏、坂本嘉種しによるマルチクリエイティブ会社「ザリガニワークス」とコラボしたアイテムです。

「毛玉ビーム」ラインナップ

「毛玉ビーム」のラインナップは、ミケ・クロ・ハチワレ・シロの全4種。ぎょろっとした猫目が特徴的なデザインです。

猫好きが嬉しくなる造形

JR秋葉原駅構内にあるケンエレファント直営のカプセルトイショップ「KENELESTAND」で発見!

今回カプセルをまわして出てきたのは「クロ」でした。

両手を揃え、背中を丸めた前傾姿勢は、まさにえずく時の姿が再現されています。

実際のえずきシーン

鼻までオールブラックな黒猫は、目が黄色、耳はピンク色。耳毛もしっかり再現されており、ここの毛が好きな猫飼いとしてはニヤリ。開いた口には「毛玉」を模したLEDライトがはめ込まれています。

嘔吐音とビームのギミックに面白さを感じていましたが、裏返すと肉球が印刷されています。前足にはちょこんと離れた狼爪と手根球もしっかり再現。喉元には穴が開いており、ここから音声が出るようです。

背部にはボタンがあり、ここを押すとギミックが発動。

光る! 鳴る! そしてビカビカの大閃光

実際にギミックをみていきましょう。ボタンを押すと、「ゲコッ ゲコッ」と濁ったえずき音。

エネルギーを充填すると、口部の毛玉がゆるやかに点滅、そして「ビーーーーーー」と激しいビーム発射音と激しい点滅が起きます。

デザインもギミックも楽しい猫フィギュア

「なぜ毛玉吐きをビームに……」という疑問を持ちつつ遊んでみましたが、毛玉を吐く猫の生理現象と派手なギミックを掛け合わせたカプセルトイは、猫飼いはもちろんのこと、猫が好きなら思わず笑ってしまうユニークなアイテム。姿勢や手足など、細かい造形まで凝って作られている猫のフィギュアコレクションでした。