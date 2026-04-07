クオリアが展開するカプセルトイぬいぐるみブランド「にっこりーノ」が、世界のミステリーに挑む月刊誌「ムー」とコラボ。「ミステリーサークル」や「フラットアース」など、不思議な事象がにっこりかわいい姿になって登場です!

【👽#にっこりーノ_ムーふしぎシリーズ👽】

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ーー\\✨🌏情報解禁🌏✨//ーー

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#ムー と、#にっこりーノ が

未知の融合…!!💥

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コラボカプセルトイ発売決定👽

【 にっこりーノ × ムーのぬいぐるみ 】

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詳しい発売日は続報をお待ちください✨

(@niccolino_offlより引用)

にっこりーノ × ムーのぬいぐるみ

“未知との融合”というキャッチコピーの通り、にっこりーノの愛らしさとムーの神秘的な世界観が合わさった「にっこりーノ_ムーふしぎシリーズ」。どれもにっこり可愛いですね。

ラインアップは、地球を平面や円盤状だとする考え方「フラットアース(地球平面説)」、1972年に高知県高知市の介良(けら)地区で発生したUFO騒動「介良UFO事件の小型円盤」、1970年に広島県の比婆山周辺で目撃された類人猿UMA「獣人ヒバゴン」、腐敗せずに長期間保存された遺体「ミイラ」、小麦畑などに円形や幾何学模様が描かれる現象「ミステリーサークル」の全5種に、「シークレット」を加えた全6種。

にっこり笑顔とオカルトの融合という、まさかの組み合わせに、「え!可愛すぎる!」「な!なななななんと!!!ムーとのコラボはやばい!!!!」「ヒバゴンくんとミイラくん…一目惚れしました!!」「地球平面説で腹筋崩壊した。なに笑っとんねん」「久しぶりに衝撃を受けましたw」とネット民も騒然。

さらに、この投稿に「月刊ムー」公式(@mu_gekkan)も反応し、「地球平面説が笑っている」とコメントしています(笑)。ムーファンにはたまらない展開です!

ちなみに、発売日は後日発表される予定です。春の新作として、注目を集めること間違いなしの「にっこりーノ × ムーのぬいぐるみ」。気になる方は、続報のチェックをお忘れなく!