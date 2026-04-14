ファミリーマートは4月7日から「超も～っちりパン」シリーズを発売しています。第一弾のキャラメルドーナツ、ホイップあんぱん、ピザパンに続く2週目では第二弾として、デニッシュ生地風のチーズパンとチョコメロンパンが登場しました。……デニッシュもメロンパンもどちらかといえばもっちりとは程遠い食感のイメージですが……どんなパンなのでしょうか?

「生コッペパン」に続くファミマの新シリーズは「超も～っちり」

ファミリーマートのパンは2020年から毎年売上がアップするほど人気で、特に2023年からは過去最高売り上げを毎年更新しています。それだけ売れ続ける人気の理由は、「生コッペパンシリーズ」のように生地に"美味しい特徴"を持たせたから。近年は特に食品に対する食感を重視する傾向が非常に高まっている傾向にあり、パンならやっぱり「もっちり食感」が人気なのだそう。

4月7日からはパンの新シリーズ「超も～っちり」3種類を販売開始。「も～っちり食感キャラメルドーナツ」、「も～っちり食感ホイップあんぱん」、「も～っちり食感ピザパン」のいずれも、「もっちりすぎる!」と大きな話題となっています。そして2週目となった14日からは「も～っちり食感チョコメロンパン」、「も～っちり食感チーズパン」が登場しました。

香ばしさ＆とろ～りチーズを味わえるパン

まずは「も～っちり食感チーズパン」からです。

上部にはシュレッドチーズがトッピングされ、香ばしく焼き上げられています!

チーズの香ばしさが楽しめるパン上部

中は生地のもっちりさをより感じやすいように空洞になっている……? かと思いきや!

一瞬空洞を楽しむタイプのパンかと思ったが

よく見ると、奥には角切りチーズ入りのチーズクリームがひっそりと入っていました。

そして「もっちり」を確認するためにパンを引っ張ってみると、かなり伸びます……! 第一弾では「パンというより、まるで餅」とまで言われていた「も～っちり」シリーズですが、チーズパンももっちり感は期待を裏切らず。

デニッシュ生地風でありながらもっちもちな食感は少し不思議な気がしましたが、チーズの香ばしさととろ～り感を同時に味わえ、さらに食感がもっちりというのはかなりの相乗効果でした!

サクッ＆ボソッを想像するとびっくりする、チョコメロンパン

続いては「も～っちり食感チョコメロンパン」です。

見た目は「もっちり」さ皆無の一般的なチョコメロンパンですが……?

もっちりさは皆無

表面はザクザク感すら感じるチョコビスケット生地です。触れてもゴツゴツと硬さがあり、「本当にも～っちりという商品名合ってる?」と一瞬戸惑います。

むしろゴツゴツしてる

半分にカットしてみると、いくつもの層が重なった、まさに「メロンパン」。単純にめちゃ美味しそうなメロンパンではありますが、「本当にもっちり?」と疑問は止まりません。

チーズパンと同様にもっちりさを確認するために、引っ張ってみました。「うにょーん」と伸びるのか?

すでに伸びなさそう

「うにょーん」とは伸びずに、ちぎれました。あれ? もっちりではない?

しかし食べて気づきました。引っ張ってももっちりとは伸びなかったものの、どちらかというと「ザクザク」「ボソボソ」な食感をイメージするメロンパンなのに、「しっとり」がかなり強いので脳が混乱する!!

4月7日から登場した「超も～っちり」シリーズは商品ごとにデンプン量を変え、それぞれに最適な"もっちり"を表現していると聞きました。その中で「チョコメロンパン」の最適は「触感」ではザックリ感を残しつつ、「食感」だけしっとりさせることだったのかもしれません。食べていると、ところどころチョコチップがとろっと溶けている箇所があり、それもまた幸せを感じるメロンパンでした!

どの種類も、食べれば驚きとワクワクが感じられるファミマの「超も～っちり」シリーズ、新しいパンの可能性を感じたい方はぜひ一度試してみてください!