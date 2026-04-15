カンロは4月21日、「パリプルンキャンディいちごミルク味」(238円)を全国のファミリーマートで発売する。

同商品は、パリッと食感の飴にぷるっと弾力のあるもちもち食感のセンターを入れた、ひと粒で異なる食感を楽しめるフルーツキャンディ。いちごの酸味とミルクのまろやかさが広がる外側の「パリザク」食感の飴の中から、甘みのある「ぷるもち」食感のセンターが顔を出す、音と食感を楽しみながら飴を味わう体験が楽しめる。