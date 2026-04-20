JR四国は20日、「鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム」で5月2日に開催されるJリーグJ2・J3百年構想リーグ「四国ダービー」(徳島ヴォルティスvs愛媛FC)に合わせ、徳島発鳴門行の「四国ダービー号」を運転すると発表した。

「四国ダービー号」は試合当日の5月2日、徳島駅10時58分発・鳴門駅11時37分着の普通列車(2両編成)を活用。オリジナルヘッドマークを掲出するほか、1両目の車内を徳島ヴォルティスの選手プロフィールやチームフラッグなどで装飾する。

対象列車に鳴門駅まで乗車し、ポカリスエットスタジアムへ観戦に行く人を対象に、抽選で記念品が当たるプレゼントキャンペーンも実施。「四国ダービー号」の他に徳島駅9時58分発・11時58分発・12時58分発の普通列車(鳴門行)も対象とされ、乗車した先着300名に抽選券が配布される。試合終了後、鳴門駅構内に当選番号を掲出し、同駅改札口内で16時30分から18時まで当選した抽選券と記念品の引換えを行う(当日に限り引換可能)。

記念品は「徳島ヴォルティス 選手サイン入り公式試合球」(1名)、「徳島ヴォルティス 20th LIMITED UNIFORM タオルマフラー」(20名)、「徳島ヴォルティス トコトコバス」(20名)、「JR四国 すまいるえきちゃん・れっちゃくんぬいぐるみ(セット)」(2名)、「JR四国 すまいるえきちゃん フェイスタオル」(5名)、「JR四国 すまいるえきちゃん タンブラー」(6名)、「徳島ヴォルティス オリジナルステッカー」(先着300名)」を用意している。