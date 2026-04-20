フジテレビの動画配信サービス・FODでは、BL作品『垂涎－Desire－』を5月1日0時から全話一挙で独占見放題配信する。BL界で熱狂的な人気を誇るジャンル“オメガバース”を世界で初めて実写化した話題作で、“理想の彼”を手に入れるために自らを偽る男たちの“執着愛”を描く。

『垂涎－Desire－』の舞台となるのは、謎のウイルスによって人類が“第二の性別”を獲得した世界。容姿、知力、体力のすべてにおいて他を圧倒し、支配者的立場に立つアルファ(A)、人口の大半を占める一般的な存在であるベータ(B)、そして希少で美しい容姿を持つことが多く、男女を問わず妊娠可能なオメガ(O)という性区分が存在する。さらに本作では、アルファすらオメガへと変えてしまう圧倒的な力を持つ新たな性別「エニグマ(E)」も登場し、男たちが本能や立場に翻弄されながら、運命的な恋愛と究極の駆け引きを繰り広げていく。

物語の中心となるのは、お金も地位も遊び相手もすべてを手にしてきた若き御曹司と、優れた美貌を持ちながら秘密を抱える秘書の出会い。偶然を装った必然だったその出会いをきっかけに、2人の関係は緊張感をはらんだものへと変化していく。本能と立場に揺さぶられながら展開する、歪でスリリングな“執着愛”が見どころだ。

本作で脚本、キャスティング、監督を務めるのは、数々のBL作品で支持を集めてきた原作者のノン・ジエン。原作の魅力を最大限に生かした“世界初の実写オメガバースドラマ”として、本国同時配信が行われたタイやマレーシアでも大きな話題を呼んだという。卓越したビジュアルを誇るキャスト陣と完成度の高い物語の両面で、高い評価を得ている。

秘密を抱える美貌の秘書・花詠(ホワ・ヨン)を演じるのは、2023年のオーディション番組『亜洲超新星団』で注目を集めたホアン・シン。対する若き御曹司・盛少游(ション・シャオヨウ)役には、『傾愛(原題)』『対我而言危険的她(原題)』などでキャリアを重ねてきたチウ・ディンジエが起用された。顔面偏差値の高いキャストによる濃密な関係性にも期待が高まりそうだ。

あらすじ

大手医薬品メーカー「盛放生物」の若き御曹司・盛少游が、病に倒れた父を救うため、研究段階の新薬を入手しようとHSグループ社長・沈文琅のもとを訪れるところから始まる。そこで出会ったのが、沈の秘書・花詠。かつて父の入院先で偶然すれ違った彼は、盛少游にとって理想そのものの存在だった。盛少游は、花詠の妹の入院費を肩代わりし、家を失った彼に自らの持ち家を提供するなど全力で距離を縮めようとするが、花詠には盛少游に明かしていない秘密があった。

(C)durian culture