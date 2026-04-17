フジテレビの動画配信サービス・FODでは、CBCテレビ「ドラマトリップ」枠のドラマ『その天才様は偽装彼女に執着する』を、23日(25:30～)から独占配信する。今野大輝(B＆ZAI)と加藤史帆がW主演を務め、累計発行部数90万部を突破した同名人気コミックを実写化。不器用な“天才様”と世話焼きな“不憫女子”が織りなす溺愛ラブストーリーを描く。

原作は、電子書籍ストア「ブックライブ」で2年連続総合1位を獲得した話題作。ハイスペックながら恋愛に不器用な「天才様」と、気配り上手でどこか報われない「不憫女子」の恋模様が支持を集め、胸キュン必至の展開や、独占欲強めの溺愛描写で人気を集めてきた。

今野が演じるのは、卓越したプログラミング技術を持つ帰国子女の天才プログラマー・若月郁。人付き合いが苦手で、無神経な言動から誤解を招くこともあるが、心を許した相手には強い独占欲と深い愛情を向けるキャラクターだ。一方、加藤が演じる星野凛は、30歳を目前に仕事も恋愛もうまくいかず、それでも結婚への夢を諦められない“世話焼き不憫女子”。真面目で気配り上手な性格ゆえに損ばかりしてしまう、等身大の女性像として描かれる。

物語は、凛が兄の頼みで郁の家事代行をすることになったところから始まる。ところが、その依頼主こそ、婚活の場をかき乱した“謎の無神経男”だった。最悪の再会から始まった2人の関係は、家事代行という割り切った契約から少しずつ変化し、やがて“恋人契約”まで加わることに。不器用な優しさや、抑えきれない独占欲を見せる郁に、戸惑いながらも惹かれていく凛の心情が丁寧に描かれていく。

本作は全8話で、以降は毎週木曜深夜に最新話を配信。独占欲強めな天才プログラマーによる一途な愛情表現と、不器用な2人の距離がどう縮まっていくのか、この春注目の“萌えキュン”ラブストーリーだ。

(C)村山犬・ちかふじ・ライブコミックス/「その天才様は偽装彼女に執着する」製作委員会