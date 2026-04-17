フジテレビの動画配信サービス・FODでは、中国ドラマ『逆愛～Revenged Love～』(全24話)を26日0時から独占見放題配信。人気BL作家・柴鶏蛋(チャイジーダン)の小説『逆襲』を原作に、元カノを奪った恋敵へのリベンジから始まる恋模様を描く。

同作は、『ハイロイン』で知られる柴鶏蛋が、自身の原作小説をアレンジしてドラマ化した作品。原作のユーモアあふれる作風を生かしながら、新たなストーリーを加えたオリジナル要素も盛り込まれている。

主人公の呉所畏(ウー・スオウェイ)を演じるのは、オーディション番組出身のズー・ユー。貧乏ながらも前向きでエネルギッシュな青年が、振られた元カノを見返そうと起業に動き出す。一方、彼の前に立ちはだかるのが、元カノの現在の恋人でもある御曹司・池騁(チー・チョン)。この俺様系のイケメンを、『初恋の方程式』で注目を集めたティエン・シューニンが演じる。

物語は、呉所畏が元カノと池騁への“逆襲”を企てるところから動き出す。池騁を誘惑して落とせば、一石二鳥で復讐を果たせる――そんな思惑で始まったはずの駆け引きは、やがて予想外の感情へと変わっていく。惹かれ合うはずのなかった2人が互いのペースに飲み込まれ、次第に距離を縮めていくスリリングな恋の攻防が見どころだ。

さらに本作では、恋敵を落とすために恋愛指南をする医師と、知的で計算高い御曹司によるサブカップルの駆け引きも描かれる。メインカップルとは異なる頭脳戦のような恋模様も交錯する。

【編集部MEMO】

FODではほかにも、『星摘みのあなた』『秘密があるなら～The Secret Of Girls』『君を追いかけて～南国の女帝 紅豆～』『美人骨』『ライト・チェイサー～必ずキミを救い出す～』『長歌行』『虚顔』『最強の花嫁』『ロマンスは一目惚れから』『令嬢メイド』『男狐聊斎～狐の恩返し～』『オオカミ君王とひつじ女王』恋愛画師 オー!マイ・スイート・ライアー』『天官の継承者 ディン・ユンチー ～ 秘宝と愛の物語』といった中国ドラマの配信実績がある。

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