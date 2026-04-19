韓国発のグローバルグループ・BTSのワールドツアー『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN JAPAN』の日本公演が4月17日・18日、東京ドームで開催された。2019年7月以来、実に約7年ぶりとなった日本公演は、2日間で約11万人を動員。公演初日の17日には、開場前から会場周辺にはARMYたちがひしめき合い、ドーム内に足を踏み入れた瞬間から、言葉にならないほどの熱気と興奮が押し寄せてきた。

BTS

圧倒的な「360度ステージ」が生み出す没入感

本ツアー最大の見どころのひとつが「360度ステージ」だ。会場全体をひとつの巨大なセットとして捉え、どの席からでもメンバーの熱量をダイレクトに感じられる没入型の空間が広がる。

ステージ中央には、韓国でかつて国賓を迎える宴の場だった景福宮にある、慶会楼(キョンフェル)をモチーフにしたパビリオンが設置され、床面デザインには、韓国国旗「太極旗」に込められた、「乾坤坎離(けんこんかんり)」の哲学を反映。四方にはサブステージもあしらわれ、伝統と革新が交差する圧倒的なビジュアルがそこにあった。

新旧ヒット曲が交差するセットリスト

場内が暗転し、開演を知らせる赤い旗が揺れると、悲鳴にも似たARMYの歓声がドームを轟かすように響き渡る中、メンバーが登場。BTSのルーツとアイデンティティが込められたThe 5th Album『ARIRANG』に収録された「Hooligan」で幕を開けると、ステージを取り囲むように炎が噴き上がり、観客をその世界へ引き込んだ。続く「Aliens」では場内一体が緑一色に輝き、「Run BTS」では、せり上がる円形ステージをメンバーが駆け巡るダイナミックな演出で、全方位へとエネルギーを放った。

オープニングMCでは「TOKYO～!」「久しぶりですね」「8年ぶりに東京ドームに帰ってきました」と、BTSのメンバーが再会の喜びをストレートに表現。Vが「本当にたくさんのARMYが来てくれましたね」と語れば、Jinも「ARMYのエネルギーがすごい」と応え、会場の熱は一気に高まった。

そして、「they don't know 'bout us」「Like Animals」とエネルギッシュなパフォーマンスが続いたのち、アルバムのタイトル曲「SWIM」へ。この楽曲が流れ出した瞬間、会場全体が大合唱となった。さらに「FAKE LOVE」「Merry Go Round」と畳みかける。

中盤のVCRでは、韓国の伝統音楽をBGMに、白・赤・青・黄の巨大な長い布を持ったダンサーたちが躍動する映像が展開。太極旗を想起させる俯瞰ショットが映し出されると、衣装チェンジしたメンバーが再びステージへ。「2.0」「NORMAL」と続き、「Not Today」では、客席から「BTS! BTS!」コールが。さらに、「MIC Drop」「FYA」「Burning Up (FIRE)」では会場中を炎が飲み込むような演出が重なり、熱量は最高潮に達した。

MCでは、ステージにへたり込むJiminに、メンバーが口々に「大丈夫か～?」「お水タイムか?」と声をかける一幕も。

韓国の民謡をサンプリングした「Body to Body」では、電飾の旗を持ったダンサーたちと韓国の伝統舞踊を思わせる圧巻のパフォーマンスを繰り広げ、続く「IDOL」ではBTSのメンバーがステージのまわりを練り歩き、より一層の盛り上がりを見せた。