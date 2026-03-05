ジャルパックは今初夏、旅と学びの地域体験プログラム「旅アカデミー」として、『フィンランド大使館観光部タイアップ「ウエルビーイングな働き方の本質を学ぶ」7日間』を開講。3月10日より順次、事前説明会をオンラインで開催する。

今回の「旅アカデミー」の地は、8年連続幸福度№1を誇るフィンランド。企業視察を通してサステナブルな企業経営とウエルビーイングな働き方の本質を学ぶクラスとなっており、日本での座学による深いインプットを経て、6月に現地へ。

ジャルパック「フィンランドからサステナブルな経営学を学ぶ7日間」(左)フィンランド政府観光局日本代表 フィンランド大使館観光部 上席商務官 沼田 晃一 氏、(右)umari 代表取締役 古田 秘馬 氏

事前に開催される座学プログラムでは、フィンランド人のアイデンティティを支える不屈の精神「SISU(シス)」や社会の仕組みを、フィンランド政府観光局日本代表・沼田晃一氏らから学ぶ。フィンランド視察に向けて理解を深めるためのセミナーとなっている。

開催日時は5月18日19時～21時、現地プログラムツアー参加者を対象にオンライン(Zoom)で開催される。なお、参加できない場合には録画が共有される。

現地プログラム「フィンランドからサステナブルな経営学を学ぶ7日間」の出発日は、6月11日。

最大の目玉は、ユヴァスキュラ市にある「TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team(TGR-WRT)」の訪問。世界最高峰のラリーカー開発の舞台裏を、本ツアー限定で特別に視察することができる。さらに、世界的なサウナメーカーHarviaとトヨタが共同開発した「水素燃焼サウナ」の体験や、次世代モビリティの取り組みを通じ、CO2排出量実質ゼロの最先端に触れることもできるという。

羽田空港発着で、ツアー料金は79万9,000円(朝食5回/昼食3回/夕食3回)。また、日本からはコンダクター(添乗員)が全行程同行するほか、1日目のヘルシンキ到着後～6日目午前まで、地域プロデュース・企業ブランディングを専門とする古田秘馬氏の同行も予定されている。ツアーの申込み・詳細は専用サイトから。

なお、本ツアーの事前説明会が、3月10日および4月1日に開催される。いずれもオンライン(Zoom)で19時～20時開催。参加費は無料。現地プログラム(ツアー)に申し込み済みの方、検討中の方ともに参加可能となっており、各日2日前までに申し込みが必要となる。

※写真は全てイメージ。

※航空機を利用しない現地集合・現地解散の現地発着プランもある。