5月3日、5月4日の2日間、東京・品川のグランドプリンスホテル新高輪大宴会場・飛天にて開催する「仮面ライダーゼッツInto the Dream」に関して、本イベントの有料配信チケットの発売と、オリジナルグッズが発表された。

有料配信チケット発売

“第2章”に突入し、さらなる盛り上がりを見せる『仮面ライダーゼッツ』。本イベント「仮面ライダーゼッツ Into the Dream」の会場チケットも両日即完売となり、ファンの期待に応える形で配信の実施が決まった。

公演はPIA LIVE STREAMにて両日共に生配信され、5月17日のアーカイブ視聴期限まで各公演何度でも視聴可能。イベントメインビジュアルのポスター(B2サイズ)付き視聴券も用意されている。

販売サイトはチケットぴあ、国内配信チケット料金は、通常視聴券が4,000円、ポスター付き視聴券が5,500円(特典のポスターは6月中旬以降の発送)。5月17日23:59まで何度でも視聴可能。購入期限は同日19:00まで。

オリジナルグッズ情報

本イベントのオリジナルグッズ全14種も発表された。キャストインタビューや16名の番組スタッフの“こだわりポイント”が掲載された「ITD完全没入パンフレット」やペンライト、ビジュアルカードセット等を含め、手にするとイベントにより深く“没入”することが出来るアイテムがラインナップ。番組キャラクターの雰囲気に合わせたユニークなアイテム名にも、注目したい。

なお、イベント会場での販売に先駆け、4月12日AM9:30より東映ONLINE STOREでの通販がスタート。詳しくはイベント公式HP・公式Xから確認のこと。

グッズ一覧

ITD 完全没入パンフレット

ITD ガジェットコレクション 光る仮面ライダーゼッツペンライト

ITD ガジェットコレクション スマホを彩るフォンタブ＆チャーム 仮面ライダーゼッツ＆ゼロ

ITD ガジェットコレクション スマホを彩るフォンタブ＆チャーム 仮面ライダーノクス＆仮面ライダードォーン

ITD ガジェットコレクション 夢を叶えるクリップセット

ITD ガジェットコレクション 輝き疾走るコードゼロイダーメタルチャーム

ITD ガジェットコレクション 飾れる夢のビジュアルカードセット

莫＆セブンのくるくるアクキー 普通の好青年と華麗なるエージェント

莫のGood night ピローキーホルダー みんなで いい夢見られます ように

万津家の日常アクリルジオラマ 今日の朝食当番、莫でしょ!

色んなねむのキーリング おやすみございます!今日はどんな世界観?

警察手帳風クリアカード 新旧・怪事課揃い踏みセット

CODE への 忠誠缶バッジセット 擬装

CODE への 背信チェンジングキーホルダーセット 暗躍

※『 イベントグッズ 』 は、仮面ライダー関連イベントの会場販売グッズで、本イベントオリジナルではない。

(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ ADK EM ・東映