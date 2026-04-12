5月3日、5月4日の2日間、東京・品川のグランドプリンスホテル新高輪大宴会場・飛天にて開催する「仮面ライダーゼッツInto the Dream」に関して、本イベントの有料配信チケットの発売と、オリジナルグッズが発表された。
有料配信チケット発売
“第2章”に突入し、さらなる盛り上がりを見せる『仮面ライダーゼッツ』。本イベント「仮面ライダーゼッツ Into the Dream」の会場チケットも両日即完売となり、ファンの期待に応える形で配信の実施が決まった。
公演はPIA LIVE STREAMにて両日共に生配信され、5月17日のアーカイブ視聴期限まで各公演何度でも視聴可能。イベントメインビジュアルのポスター(B2サイズ)付き視聴券も用意されている。
販売サイトはチケットぴあ、国内配信チケット料金は、通常視聴券が4,000円、ポスター付き視聴券が5,500円(特典のポスターは6月中旬以降の発送)。5月17日23:59まで何度でも視聴可能。購入期限は同日19:00まで。
オリジナルグッズ情報
本イベントのオリジナルグッズ全14種も発表された。キャストインタビューや16名の番組スタッフの“こだわりポイント”が掲載された「ITD完全没入パンフレット」やペンライト、ビジュアルカードセット等を含め、手にするとイベントにより深く“没入”することが出来るアイテムがラインナップ。番組キャラクターの雰囲気に合わせたユニークなアイテム名にも、注目したい。
なお、イベント会場での販売に先駆け、4月12日AM9:30より東映ONLINE STOREでの通販がスタート。詳しくはイベント公式HP・公式Xから確認のこと。
グッズ一覧
- ITD 完全没入パンフレット
- ITD ガジェットコレクション 光る仮面ライダーゼッツペンライト
- ITD ガジェットコレクション スマホを彩るフォンタブ＆チャーム 仮面ライダーゼッツ＆ゼロ
- ITD ガジェットコレクション スマホを彩るフォンタブ＆チャーム 仮面ライダーノクス＆仮面ライダードォーン
- ITD ガジェットコレクション 夢を叶えるクリップセット
- ITD ガジェットコレクション 輝き疾走るコードゼロイダーメタルチャーム
- ITD ガジェットコレクション 飾れる夢のビジュアルカードセット
- 莫＆セブンのくるくるアクキー 普通の好青年と華麗なるエージェント
- 莫のGood night ピローキーホルダー みんなで いい夢見られます ように
- 万津家の日常アクリルジオラマ 今日の朝食当番、莫でしょ!
- 色んなねむのキーリング おやすみございます!今日はどんな世界観?
- 警察手帳風クリアカード 新旧・怪事課揃い踏みセット
- CODE への 忠誠缶バッジセット 擬装
- CODE への 背信チェンジングキーホルダーセット 暗躍
※『 イベントグッズ 』 は、仮面ライダー関連イベントの会場販売グッズで、本イベントオリジナルではない。
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