東映特撮ファンクラブ(TTFC)は、『仮面ライダーゼッツ』より、 TTFCオリジナルのスピンオフドラマ『仮面ライダーゼッツ SERIES OF SISTER’S SUBSTORY エージェント美浪』Mission6-1を4月19日よりTTFC会員見放題にて配信を実施する。

4月12日放送の『仮面ライダーゼッツ』テレビシリーズ「Case30 処する」で、万津美浪(演：八木美樹)の正体とその使命が明らかになった。TTFCオリジナル『仮面ライダーゼッツ SERIES OF SISTER’S SUBSTORY エージェント美浪』のタイトル、そして当初から出現していたキャットナイトメアの謎がテレビシリーズ本編によって解明されるなど、『ゼッツ』と『エージェント美浪』のクロスオーバー度もアップしている。

4月19日から見放題配信がスタートする『エージェント美浪 Mission6』には、テレビシリーズ本編で再登場している「コードナンバー：シックス」を演じる平川結月も出演。美浪の今回のミッションは「ドリームラーニングを習得せよ」。既にCODEとは距離を置いている美浪に、「コードナンバー：セブンティーン」と呼んで近づくゼロ(声：川平慈英)。美浪がドリームラーニングを習得しなければならない理由とは? CODEのエージェントであるシックスがどのように美浪と関わっていくのだろうか。

4月12日より東映特撮YouTube Officialにて公開の『エージェント美浪 Mission6』予告映像で、その一端も楽しめる。

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