「最初は全く興味がなかったのに…」――渡辺えりが“推し”パク・ソジュンと対面し、その喜びを自身のインスタグラムで報告。照れた表情の2ショットに「最高の推し活」との声が寄せられている。

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渡辺えり、“推し”パク・ソジュンとの2S写真を公開

渡辺は10日、「韓流ドラマファンの皆様ごめんなさい」と書き出し、韓国人俳優のパク・ソジュンとの2ショットを公開。投稿された写真には、渡辺の身長に合わせて前屈みとなったパク・ソジュンと照れた表情を浮かべる渡辺の姿が映し出されていた。

今回は知人のプロデューサーを介して対面したそうで、「『魔女の恋愛』『彼女はキレイだった』『キム秘書はいったい、なぜ?』『梨泰院クラス』などの私がハマってしまったドラマの数々。最初は全く興味がなかったのに、木野花さんと桑原裕子さんがあまりに勧めるので観始めたら沼落ち」と“推す”きっかけを説明。今回の対面を経て、「実際にお会いしたらさらに好きになりました」という渡辺は、「何という自然体。まるで演劇学校の同級生だったような雰囲気。今度何か一緒にやりましょう! と言ったら『ぜひ』とのこと」と振り返った。

また、「締め切りの原稿も出さず、ライブの練習もあったのに、ファンミーティング、神席で拝見させていただきました」とパク・ソジュンが出演したファンミーティングに参加したことも明かしていた。

ファンからは「えりさん照れててかわいい」「ソジュンさんの紳士ぶりが伝わる」「少女の顔になってる」「最高の推し活」「お2人の距離が近すぎてこちらまでドキドキ」といったコメントが。同投稿は3月19日までに450件以上のコメント、4.5万件以上の“いいね”が寄せられている。

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