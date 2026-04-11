音楽プロデューサーの小室哲哉がインスタグラムで公開したのは、まさかの“食レポ動画”。コンビニの塩焼きそばを食べながら、独特な言い回しで感想を語る姿に注目が集まっている。普段は見られない素顔に、ファンから驚きと親しみの声が相次いだ。

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小室哲哉、念願の塩焼きそばで食レポに挑戦

音楽プロデューサーの小室哲哉が、3月30日に自身のInstagramを更新し、食レポ動画を公開。貴重な小室の食レポ姿に5,000件を超える“いいね”が寄せられた。

小室は3月27日、28日の投稿で、セブンイレブンの塩焼きそばをホテルのルームサービスに温めてもらう様子を公開。「必ずどこのお店でもそこだけない(売り切れ)」と塩焼きそばの購入に至った理由を説明し、30日の投稿では、念願の塩焼きそばで食レポに挑む様子を披露した。

「おいしいおいしい」と塩焼きそばを食べ始めた小室だったが、「食べます? おいしいですよ」とスタッフに渡すことで食レポを回避しようと試みる。

見事に食レポを回避した小室は、「もう……この年齢まで……(食レポ)下手なので……しない……というか……僕はしてないのでもういいやっ!」と投げやりに。スタッフから、「放棄しないでください!」とツッコミを受け、再び食レポに取り組むと、「食べてもなんかそんな満腹感もなく、あー食べちゃった……っていう感じもなく罪悪感がない」と独特な語り口で食レポを披露した。

その後もおいしそうに塩焼きそばを頬張った小室は、「すぐ消化されるし! あ! 若い人は……ソース焼きそばとかがっつりしたものとかでも」とアドバイスをしつつ、「だけどこれだけっていうのもさびしいよね」と感想を伝えていた。

また、この投稿で流れているピアノのBGMは、小室が演奏したものが使用されている。

この投稿にファンからは、「豪華なホテルでコンビニのご飯を食べるギャップがすごい」「ご飯食べながら話してる姿が新鮮」「コンビニのご飯食べてるの親近感」「今まで食のイメージがなかったから不思議な感覚」と、小室がコンビニ弁当を食べる姿に様々な感想が寄せられた。

同投稿は4月11日までに100件以上のコメント、5,000件を超える“いいね”が寄せられるなど、話題を呼んでいる。

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