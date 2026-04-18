エンターテイメントチャンネル『MONDO TV』を運営するディスカバリー・ジャパンは、1年を通して繰り広げられるプロ雀士によるTV対局最高峰のリーグ戦「モンド麻雀プロリーグ」の25/26シーズンの王座を決める「第21回モンド王座決定戦」を2026年4月21日(火)23時より放送開始する。

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そして、4月8日(水)からは、開幕直前SPとして「第21回モンド王座決定戦」に出場する雀士が優勝を決めた決勝対局を集中放送でプレイバックしているので、MONDO TVで白熱の対局をチェックしてみよう。

モンド麻雀プロリーグ25/26 第21回モンド王座決定戦

強雀士は誰なのか！？モンド麻雀プロリーグ25/26シーズン王座を決める闘牌が始まる！！

「第21回モンド王座決定戦」では、第22回女流モンド杯優勝・清水香織(第1回優勝者、通算3度目の優勝)、第25回モンド杯優勝・滝沢和典(第13回以来、2度目の優勝)、第19回名人戦優勝者(4月14日放送の『名人戦』決勝にて決定予定)、そしてモンド王座24/25・白鳥翔(第19,20回モンド王座決定戦連覇)の4名による、卓上の頭脳戦が繰り広げられる。

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＜出場雀士＞

・モンド王座24/25：白鳥翔（日本プロ麻雀連盟）

・第22回女流モンド杯優勝：清水香織（日本プロ麻雀連盟）

・第25回モンド杯優勝：滝沢和典（日本プロ麻雀連盟）

・第19回名人戦優勝：未定 ※出場雀士の情報は「第19回名人戦」放送終了後になる。

＜実況＞

土屋和彦

＜ナビゲーター解説＞

・望月雅継（日本プロ麻雀連盟）

・金太賢（日本プロ麻雀協会）

・黒木真生（日本プロ麻雀連盟）

＜モンド麻雀プロリーグ＞

1年を通して繰り広げられるプロ雀士によるTV対局最高峰のリーグ戦。｢女流モンド杯＜女性雀士＞」｢モンド杯＜若手男性雀士＞」｢名人戦＜ベテラン男性雀士＞」の3タイトル戦を開催し、各タイトル戦の優勝者と前回大会のモンド王座が｢モンド王座決定戦｣を戦い、年間王座を決定。

＜番組放送情報＞

番組名：モンド麻雀プロリーグ25/26 第21回モンド王座決定戦（全4話）

放送日時：4月21日(火)23:00～

レギュラー：毎週(火)23:00

再放送：(金)20:00 ほか

開幕直前SP「第21回モンド王座決定戦」への軌跡

「第20回モンド王座決定戦」 (C) 2026 Warner Bros. Discovery, Inc. or its subsidiaries and affiliates. All rights reserved.

そして、「第21回モンド王座決定戦」の開幕直前SPとして、今大会に出場する雀士が優勝を決めた決勝対局を集中放送でプレイバック。

＜放送エピソード＞

◆モンド王座24/25：白鳥翔（日本プロ麻雀連盟）

モンド麻雀プロリーグ24/25 第20回モンド王座決定戦 ＃1～4（4話）

◆第22回女流モンド杯優勝：清水香織（日本プロ麻雀連盟）

モンド麻雀プロリーグ25/26 第22回女流モンド杯 #15,16（2話）

◆第25回モンド杯優勝：滝沢和典（日本プロ麻雀連盟）

モンド麻雀プロリーグ25/26 第25回モンド杯 #15,16（2話）

◆第19回名人戦優勝：未定 ※出場者の情報は「第19回名人戦」放送終了後になる。

モンド麻雀プロリーグ25/26 第19回名人戦 #15,16（2話）

＜特集放送情報＞

特集名：開幕直前SP「第21回モンド王座決定戦」への軌跡

放送日時：4月8日(水)15:00～／21:30～

レギュラー：（月～金）15:00／21:30