日本マクドナルドは、年間を通して人気の商品を次々おトクにする『トクニナルド』キャンペーン第3弾として、4月22日から5月19日までの4週間限定でサイドメニュー「チキンマックナゲット 15ピース(ソース3個付き)」を250円おトクな特別価格490円(通常価格740円～)で販売するキャンペーンを全国のマクドナルド店舗にて実施する。さらに2種類の期間限定ソース「塩レモンタルタルソース」と「コク旨焼肉ソース」が新登場し、定番のバーベキューソースとマスタードソースと合わせて全4種類からお好みのソース3個を選べる。また、数量限定で「サンリオキャラクターズ」限定パッケージで販売を行う。

数量限定「サンリオキャラクターズ」限定パッケージ

本キャンペーンでは、「サンリオキャラクターズ」とコラボレーションし、「ハローキティ」「マイメロディ」「シナモロール」「ポムポムプリン」などのかわいらしい大人気キャラクターが描かれた限定パッケージ(数量限定)にて、「チキンマックナゲット15ピース」を提供する。

また、「サンリオキャラクターズ」の限定パッケージにはオリジナルデザインのハローキティと一緒にかわいらしい写真を撮影して楽しめるARコンテンツを用意。限定パッケージの後方に印字された二次元コードを手持ちのスマートフォンから読み取ると、4月10日より販売を開始しているハッピーセット「サンリオキャラクターズ」のおもちゃとして登場している、オリジナルデザインの着せ替えをしたハローキティとチキンマックナゲットをはじめとするマクドナルドの商品が画面上に現れ、一緒に写真撮影を楽しめる。

期間限定ソース2種も

塩レモンタルタルソース

コク旨焼肉ソース

新登場の「塩レモンタルタルソース」は、さっぱりとしたレモンの風味にガーリックの旨味を加え、ソルティがアクセントになったコクのある味わいのタルタルソース。「コク旨焼肉ソース」は、醤油とにんにく、しょうがの風味を効かせた、焼き肉のタレをイメージしたソースだ。なお、ソースは単品購入可能(50円～)。

俳優の堺雅人さんが『Mr.トクニナルド』になるTVCMも

なお、4月21日から放映予定の新TVCMでは、俳優の堺雅人さんが『Mr.トクニナルド』として登場。15個のナゲット型バルーンを手に空から登場し、「チキンマックナゲット 15ピース」をおトクに楽しめる幸せを地上の人々へお届けするストーリーだ。

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