すかいらーくレストランツが運営する「しゃぶ葉」は4月24日、「北海道産牛肩ロース食べ放題」を全店で販売する。

北海道産牛肩ロース肉を堪能できる

同コースでは、3等級以上の北海道産牛肩ロース肉を食べ放題で楽しめる。北海道産牛肩ロースは、北海道の広大な自然で育てられた国産交雑牛の肩ロースで、程よいサシとなめらかな食感、旨みが特長。

適度に脂がのった牛肩ロースには、甘醤油の「すき焼きだし」がおすすめだという。玉子は1個55円で注文できる。

北海道産牛肩ロース

コース料金は、平日ランチが大人3,739円、平日ディナーは4,399円。60歳以上は大人価格から550円引きで、小学生は1,099円、幼児は無料となっている。土日祝は220円加算され、一部の都心価格店舗では330円が加算される。販売期間は4月24日～数量限定のためなくなり次第終了となる。マロニエゲート銀座2店、心斎橋パルコ店、ドン・キホーテ浅草店では実施しない。

コース料金

本コースで楽しめるメニュー

「北海道フェア」も同時開催

「北海道フェア」も継続・同時開催する。北海道産牛肩ロースとともに、同フェア限定のだしや、北海道産じゃがいも、北海道産コーンなどの食材が味わえる。

「ラムしゃぶ&北海道産牛肩ロース 食べ放題コース」では、プリッとした食感の北海道産帆立や、なめらかクリーミーな味わいの北海道産モッツァレラチーズも楽しめる(他プランも追加料金で注文可能)。また、ラムしゃぶコース注文で、キレのある塩味と大豆の濃厚な旨みが特徴の北海道味噌を使用した「北海道味噌だし」が無料となる。

"遊べるシールコースター"プレゼント

小学生以下の子どもを対象に、「鍋やしゃぶ葉店内に見立てた台紙」と「しゃぶ葉の食材やしゃぶ葉フレンズのシール」のセットをプレゼントする。台紙にシールを貼って完成させ、コースターとして使用できる。

オリジナルシール