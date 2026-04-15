ヨコオデイリーフーズが運営する「こんにゃくパーク」(群馬県甘楽郡)は5月2日から、「2026年GWイベント」を開催する。

同施設は、こんにゃくが100年後も食べられるように、消費拡大を目指し、2014年にオープンしたこんにゃくのテーマパーク。工場見学、こんにゃくバイキング、こんにゃく手作り体験のほか、こんにゃくショップ、足湯や観覧車なども備え、子どもから大人まで楽しめる。

今年のGWは、無料コンテンツが充実したイベントを開催する。期間は5月2日～5月6日まで。昨年、大きな反響を呼んだ「キャベツ抱え放題」が今年も復活。お財布にやさしく、家族みんなで楽しめる内容となっている。

「しらたきのすき焼き」食べ放題

「こんにゃくバイキング」では、毎日15種類のこんにゃくメニューを無料で楽しめる。GW期間中は特別メニューとして「しらたきのすき焼き」が登場する。

「キャベツ抱え放題」が復活

昨年、全国の主要ニュースでも報じられ大反響となった人気企画、キャベツ抱え放題が今年も復活する。参加費は1回1,000円。新鮮キャベツを思う存分抱きかかえて、抱えられた分だけそのまま持ち帰ることができる。整理券配布を予定しており、詳細は後日案内される。

キャベツ抱え放題

無料で楽しめるステージイベント

ステージイベントとして、制限時間内にキャベツを丸かじりする「キャベツ丸かじり大会」や、「板こんにゃく積み大会」を実施する。どちらも参加費は無料。

キャベツ丸かじり大会

板こんにゃく積み大会

果物・新鮮野菜詰め放題

旬の果物や地場で収穫された新鮮野菜を袋に詰めて持ち帰ることができる「詰め放題」企画を実施する。参加費は1回1,000円となる。

来場者特典やマネキンによる実演販売も

来場者全員に、同施設オリジナルの「ミニゼリー」を配布する。また、マネキンによる実演・限定商品の販売も行われる。詳細は後日案内される。